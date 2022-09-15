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Гармаш снова на острие. Стартовые составы команд на матч Динамо - АЕК

Лига Европы
Обновлено
(4 голосов)

Стартовые составы команд

Гармаш снова на острие. Стартовые составы команд на матч Динамо - АЕК

fcdynamo.com

Новина українською

Сегодня, 15 сентября, Динамо в Польше проведет свой второй матч в групповом раунде Лиги Европы – киевляне сыграют с кипрским АЕКом.

Уже известны стартовые составы команд.

  • Все самые яркие моменты матча Динамо Киев – АЕК Ларнака доступны в режиме Live в нашем Telegram

Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Андриевский, Цыганков, Буяльский, Кабаев, Гармаш

Запасные: Игнатенко, Вивчаренко, Бурда, Шепелев, Перрис, Ванат, Яцик, Караваев, Кравченко, Тимчик, Царенко, Беседин

АЕК: Пирич, Гарсия, Томович, Миличевич, Кипрос, Понс, Мамас, Альтман, Тричковски, Дьюрча, Олатунджи

Запасные: Гордич, Тумбас, Гонсалес, Ойер, Луиш Густаву, Фараж, Лопеш, Росалес, Энглезу, Наум, Х. Андреу

Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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Комментарии (15)
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alex.belogubko (одесса)
15.09.2022 в 21:53
где Самба он лучше Гармаша -Беседина -Ваната
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0
0
alex.belogubko (одесса)
15.09.2022 в 21:51
Суркис включай радио слушай футбол на шару--платить не надо
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+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
15.09.2022 в 21:36
Всегда говорил и буду говорить, шо Гармаш это шанс Динамо, если не победить, то хотя бы достойно уйти с поля брани.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.09.2022 в 21:38
вдесятером)))
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0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
15.09.2022 в 21:48
Есть такая партия - меньшевики-с!))
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
15.09.2022 в 21:24
Считаю, шо у одиозного Гармаша были бы перспективы в бильярде. Жёлтых и красных карточек нет, зато есть возможность всунуть кием обидчику в случае промаха без всяких на то возражений со стороны организаторов турнира.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.09.2022 в 21:34
ему бы в американском футболе себя попробовать... но лучше в регби - там "учителя" хорошо "лечат" одиозус вулгарис)))
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0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
15.09.2022 в 21:46
Мы, как-то с тобой о боксе забыли. Вот где поле возможностей. Первый полусредний я думаю самое то.
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.09.2022 в 21:55
он перчатки не сможет надеть - порвёт их в клочья
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
15.09.2022 в 21:57
Катмен Лужный сделает анестезию, когда будут одевать. ))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.09.2022 в 21:22
гармаш - это уже просто фейл! а где же перспективный вонят?
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0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
15.09.2022 в 21:28
Извини, концовочку предложения не понял.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.09.2022 в 21:30
ванат
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
15.09.2022 в 21:31
А вот щас сразу понятно стало.
0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2022 в 21:05
Норм! Головне щоб перемогли! Нема чого жалітись, що мало нападників, в свій час не захотіли Супрягу продавати за нормальні кошти, що дало б змогу купити пару перспективних гравців......
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+1
0

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