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Гармаш снова на острие. Стартовые составы команд на матч Динамо - АЕК
Стартовые составы команд
fcdynamo.com
Сегодня, 15 сентября,
Уже известны стартовые составы команд.
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Динамо: Бойко, Кендзера, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Андриевский, Цыганков, Буяльский, Кабаев, Гармаш
Запасные: Игнатенко, Вивчаренко, Бурда, Шепелев, Перрис, Ванат, Яцик, Караваев, Кравченко, Тимчик, Царенко, Беседин
АЕК: Пирич, Гарсия, Томович, Миличевич, Кипрос, Понс, Мамас, Альтман, Тричковски, Дьюрча, Олатунджи
Запасные: Гордич, Тумбас, Гонсалес, Ойер, Луиш Густаву, Фараж, Лопеш, Росалес, Энглезу, Наум, Х. Андреу
Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
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