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Динамо – АЕК. 0:1. Киевляне пропускают быстрый гол со штрафного – Видео
Что-то совсем плохо...
"Динамо" Киев пропускает быстрый гол в матче против "АЕКа" из Ларнаки. Отличился Адам Дьюрчо.
Венгр мастерски исполнил штрафной, перекинув стенку.
8' Адам Дьюрчо – 0:1.
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