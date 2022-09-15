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Динамо – АЕК. 0:1. Киевляне пропускают быстрый гол со штрафного – Видео

Лига Европы
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Что-то совсем плохо...

Динамо – АЕК. 0:1. Киевляне пропускают быстрый гол со штрафного – Видео

Новина українською

"Динамо" Киев пропускает быстрый гол в матче против "АЕКа" из Ларнаки. Отличился Адам Дьюрчо.

Венгр мастерски исполнил штрафной, перекинув стенку.

8' Адам Дьюрчо – 0:1.

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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