41-летний Хоакин забил в ЛЕ и установил новый рекорд турнира

Легенда "Бетиса" Хоакин Санчес сегодня стал самым возрастным автором гола в Кубке УЕФА/Лиге Европы за всю историю турнира, начиная с 1971 года.

От неувядающего ветерана пострадал болгарский "Лудогорец" - в его ворота Хоакин отправил фирменный резанный удар примерно с линии штрафной. Как обычно, без шансов для голкипера.

На момент гола испанцу стукнуло 41 год и 56 дней - это ровно на год больше, чем у предыдущего рекордсмена Даниэля Хестада из "Мольде".

41 - @joaquinarte ???????? (41 years, 56 days) has become the older player to score in UEFA Cup/@EuropaLeague history (since 1971/72), overpassing Daniel Hestad ????????, who netted with Molde in November 2015 aged at 40 years and 98 days. Long-lived. #UEL pic.twitter.com/EamP3sJXny