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41-летний Хоакин забил в ЛЕ и установил новый рекорд турнира

Лига Европы
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Великий ветеран

41-летний Хоакин забил в ЛЕ и установил новый рекорд турнира

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

Легенда "Бетиса" Хоакин Санчес сегодня стал самым возрастным автором гола в Кубке УЕФА/Лиге Европы за всю историю турнира, начиная с 1971 года.

От неувядающего ветерана пострадал болгарский "Лудогорец" - в его ворота Хоакин отправил фирменный резанный удар примерно с линии штрафной. Как обычно, без шансов для голкипера.

На момент гола испанцу стукнуло 41 год и 56 дней - это ровно на год больше, чем у предыдущего рекордсмена Даниэля Хестада из "Мольде".

Хоакину также принадлежит ряд рекордов и в Ла Лиге. Несмотря на возраст, он регулярно появляется на поле и даже выходит в основном составе. В прошлом сезоне ветеран набегал 1207 минут и забил 2 гола во всех турнирах.

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В статье: Бетис (Севилья) рекорды Хоакин Санчес
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