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Что-то идет не так. Динамо после 2-х туров ЛЕ занимает последнее место в группе

Лига Европы
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(1 голосов)

Неплохие шансы на Лигу конференций

Что-то идет не так. Динамо после 2-х туров ЛЕ занимает последнее место в группе

Фото: @532.pics / @zoryalondonsk - Автор - Anton Kravets

Новина українською

Динамо сыграло свой второй матч в групповом раунде Лиги Европы – киевляне в условно домашнем матче в Польше принимали кипрский АЕК.

Судьбу поединка решил красивый гол киприотов на 8-й минуте матча со штрфаного. На большее команды не наиграли 0:1.

Таким образом, у Динамо после двух туров 0 очков. Киевляне занимают последнее место в своей группе.

На первом месте Ренн и Фенербахче, которые расписали ничью 2:2, третье - пока что ща АЕК-ом.

Что-то идет не так. Динамо после 2-х туров ЛЕ занимает последнее место в группе - изображение 1
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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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kuandrew (Львов)
16.09.2022 в 00:05
Взагалі то Ренн з Фенербахче вничію зіграли... Де це ви таку таблицю нарили??
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С.Карпович. (Ланівці)
16.09.2022 в 00:02
Якраз таки все йде за планом.З таким тренером і підбором ногомячистів.
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