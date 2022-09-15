Что-то идет не так. Динамо после 2-х туров ЛЕ занимает последнее место в группе

Динамо сыграло свой второй матч в групповом раунде Лиги Европы – киевляне в условно домашнем матче в Польше принимали кипрский АЕК.

Судьбу поединка решил красивый гол киприотов на 8-й минуте матча со штрфаного. На большее команды не наиграли 0:1.

Таким образом, у Динамо после двух туров 0 очков. Киевляне занимают последнее место в своей группе.

На первом месте Ренн и Фенербахче, которые расписали ничью 2:2, третье - пока что ща АЕК-ом.