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Что-то идет не так. Динамо после 2-х туров ЛЕ занимает последнее место в группе
Неплохие шансы на Лигу конференций
Фото: @532.pics / @zoryalondonsk - Автор - Anton Kravets
Динамо сыграло свой второй матч в групповом раунде
Судьбу поединка решил красивый гол киприотов на 8-й минуте матча со штрфаного. На большее команды не наиграли 0:1.
Таким образом, у Динамо после двух туров 0 очков. Киевляне занимают последнее место в своей группе.
На первом месте Ренн и Фенербахче, которые расписали ничью 2:2, третье - пока что ща АЕК-ом.
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