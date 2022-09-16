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Динамо впервые в своей истории проиграло два стартовых матча в группе Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Еще одно проявление кризиса

Динамо впервые в своей истории проиграло два стартовых матча в группе Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" плохо начало борьбу в Лиге Европы 2022/23. В первом туре киевляне уступили "Фенербахче" 1:2, а во втором – АЕКу (0:1). Это первый случай в истории выступления команды в Лиге Европы, когда были проиграны два стартовых матча группового этапа.

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Ранее "Динамо" начинало борьбу в группе Лиги Европы с ничьей и поражения, с двух ничьих, но с двух поражений – никогда. Также добавим, что сейчас у команды продолжается одна из самых плохих в истории еврокубковых серий – четыре поражения подряд (два – в квалификации Лиги чемпионов, два – в группе Лиги Европы).

В группе с "Ренном", "Фенербахче" и АЕКом "Динамо" занимает последнее место.

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В статье: Динамо (Киев) Таблица коэффициентов
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