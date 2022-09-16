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Беседин – худший игрок матча с АЕКом по версии WhoScored и SofaScore
Не влился в игру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Артем Беседин стал худшим игроком матча "Динамо" с "АЕКом" во втором туре группового этапа Лиги Европы по версиям сразу двух статистических платформ – WhoScored и SofaScore. Киевляне минимально уступили кипрскому клубу (0:1).
WhoScored поставил ему оценку 5.9, а SofaScore – 6.4.
Нападающий на второй тайм сменил Дениса Гармаша.
WhoScored также низко оценил выступления Владислава Ваната и Александра Караваева – у них 6.0 и 6.1 балла.
Самый высокий рейтинг у Ильи Забарного и Владислава Дубинчака – 7.1.
SofaScore оценил лучше всех Дубинчака – 7.6.
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