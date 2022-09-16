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Беседин – худший игрок матча с АЕКом по версии WhoScored и SofaScore

Лига Европы
Обновлено
(2 голосов)

Не влился в игру

Беседин – худший игрок матча с АЕКом по версии WhoScored и SofaScore

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Артем Беседин стал худшим игроком матча "Динамо" с "АЕКом" во втором туре группового этапа Лиги Европы по версиям сразу двух статистических платформ – WhoScored и SofaScore. Киевляне минимально уступили кипрскому клубу (0:1).

WhoScored поставил ему оценку 5.9, а SofaScore – 6.4.

Нападающий на второй тайм сменил Дениса Гармаша.

WhoScored также низко оценил выступления Владислава Ваната и Александра Караваева – у них 6.0 и 6.1 балла.

Беседин – худший игрок матча с АЕКом по версии WhoScored и SofaScore - изображение 1

Самый высокий рейтинг у Ильи Забарного и Владислава Дубинчака – 7.1.

SofaScore оценил лучше всех Дубинчака – 7.6.

Беседин – худший игрок матча с АЕКом по версии WhoScored и SofaScore - изображение 2

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) АЕК (Ларнака) Артем Беседин
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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
16.09.2022 в 01:08
После игры вольётся.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.09.2022 в 00:50
Нікому не кажіть такого!
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