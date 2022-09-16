Драматичная ничья соперников Динамо. Ренн - Фенербахче 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Ренн - Фенербахче, которые являются соперника Динамо по группе В Лиги Европы. Главные события развернулись во втором тайме. Вначале французы шокировали гостей двумя голами, но стамбульская команда не сложила руки, а сумела отыграться. При этом второй мяч был забит уже в компенсированное арбитром время. Таким образом, после двух туров у Ренна и Фенербахче по четыре очка, у АЕК - три, у Динамо - ноль.

Лига Европы. Группа В. Второй тур

Ренн - Фенербахче 2:2

Голы: Террье 52, Майер 54 - Кавечи 60, Валенсия 90+2

Удален: Траоре 83 (Ренн)