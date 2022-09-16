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Драматичная ничья соперников Динамо. Ренн - Фенербахче 2:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ренн - Фенербахче, Лига Европы, 15 сентября 2022

Драматичная ничья соперников Динамо. Ренн - Фенербахче 2:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Ренн - Фенербахче, которые являются соперника Динамо по группе В Лиги Европы. Главные события развернулись во втором тайме. Вначале французы шокировали гостей двумя голами, но стамбульская команда не сложила руки, а сумела отыграться. При этом второй мяч был забит уже в компенсированное арбитром время. Таким образом, после двух туров у Ренна и Фенербахче по четыре очка, у АЕК - три, у Динамо - ноль.

Лига Европы. Группа В. Второй тур
Ренн - Фенербахче 2:2
Голы: Террье 52, Майер 54 - Кавечи 60, Валенсия 90+2
Удален: Траоре 83 (Ренн)

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Ренн
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