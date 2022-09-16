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Луческу: Мы показали хороший футбол. Подвело только завершение атак

Лига Европы
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(1 голосов)

Наставник "Динамо" – о поражении от АЕК (Ларнака)

Луческу: Мы показали хороший футбол. Подвело только завершение атак

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов после матча 2-го тура группового раунда Лиги Европы с кипрским АЕКом (0:1).

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– Мистер, что сегодня помешало "Динамо" достичь положительного результата?

Психологическое состояние. Мы доминировали на поле, особенно во втором тайме, и, в целом, провели хороший матч. Доходили до зоны завершения, но не могли провести последний пас. Наши ошибки лежат не в технической или тактической плоскости, а вытекают лишь из психологического состояния. Поэтому мы плохо начали матч, пропустили быстрый гол и дали Ларнаке возможность обороняться и контратаковать оставшееся время поединка.

Жаль, что наш гол не был засчитан ведь насколько я видел, офсайда в этом моменте не было. Даже VAR допускает ошибки.

В сложной ситуации, в которой мы сейчас находимся, нам нужна была победа, и мы пытались сделать для этого все, что могли.

– Считаете ли вы, что первые 30 минут стали решающими в ходе матча?

– Мы начали игру очень плохо. Футболисты совершали элементарные ошибки, отдавали неточные передачи. В моменте, предшествующем пропущенному голу, наш игрок был вынужден фолить – это именно психологическая ситуация. И это повлияло на результат всего матча, ведь Ларнака знала, как удержать счет. У этой команды хороший подбор футболистов, некоторые из них выступали в Испании, Португалии, Франции. Соперники очень хорошо оборонялись и умело прерывали игру. Однажды голкипер держал мяч шесть секунд – это слишком много. Когда я играл в футбол, на ввод мяча давалось четыре секунды.

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После пропущенного гола мы пытались как можно быстрее отыграться, но, как я уже сказал, допускали ошибки в передачах. Однако у нас впереди еще четыре матча. После международной паузы некоторые футболисты вернутся в состав, и мы постараемся выглядеть лучше. Однако, нужно отметить, сегодня мы показали хороший футбол. Подвело только завершение атак.

– После матча с "Днепром-1" вы сказали, что можете покинуть "Динамо". Изменилась ли ваша позиция сейчас?

– Это сложный вопрос, ведь ситуация очень тяжелая. В какой-то момент я действительно думал об этом. Однако кто-то должен быть вместе с футболистами и помогать им пройти через этот трудный момент. Мы должны сконцентрироваться на чемпионате и Лиге Европы. Как я уже говорил на предматчевой пресс-конференции, сейчас у нас нет базы, мы не играем дома, переезжаем каждые несколько дней, а семьи футболистов разбросаны по разным странам Европы. Потому игрокам сложно сосредоточиться на футболе. Тем не менее, мы должны пройти через этот сложный период, сохраняя "Динамо" на высоком уровне. Нам нужны положительные результаты.

Ситуация повторяется: в матче с "Фенербахче" мы пропустили после углового и вбрасывания аута, с "Бенфикой" - подарили мяч соперникам. Это случается не потому, что команда не играет, а из-за ментальных проблем. У нас собраны молодые игроки, поэтому, возможно, они острее переживают стресс, чем более опытные исполнители, - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (18)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
16.09.2022 в 10:26
У дедка деменция.
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+1
0
axel 777 (Бердичев)
16.09.2022 в 09:35
Стесняюсь спросить,если это хороший футбол,то какой тогда плохой?
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+4
0
Ten0N (Leopolis)
16.09.2022 в 09:33
А де бабурка? Дочекався свого сруского міра, чи вже здох?
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+2
0
avatar
scorpius (Ck)
16.09.2022 в 09:31
Отпустите уже деда на пенсию, нах ему этот гемор...
Ответить
+2
0
DesnaUA (Чернигов)
16.09.2022 в 09:22
Ти шо йобнутий?
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.09.2022 в 09:05
Ему просто что-то надо говорить...
Ответить
+2
0
axel 777 (Бердичев)
16.09.2022 в 09:00
Дед,хватит скромничать.Не просто хороший,а а...уенный! Жаль противник этого не оценил,а болельщики не увидели.
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+4
0
cucumber (Киев)
16.09.2022 в 08:59
"Отмазка" Луческу не катить, бо ті ж Шахта і Дніпро теж "живуть не вдома та користуються тими ж автобусами, просто вони виходять грати не переляканими у першому таймі, вони грають більш швидко, у них вдаються швидкісні атаки, вони вміють виходити від пресингу, вони вміють бити по воротах, і хоча в їх грі теж є недолики, але в них є тренери, які мають спільну мову з гравцями. Програє, як всім звісно, тренер, а якщо він "програє" сімь двобоїв один за одним, то тільки такі люди як брати Суркіси не бачать тієї катастрофи, в яку потрапило ДК. Побоююсь, що з таким тренером динамівцям у цьому сезоні не під силу боротися за "золото" чемпіонату, максимум, на що є сподівання, то є трете-четверте місце. Гра ДК - "хто у ліс, а хто по дрОва" надій на гарні ігри не залишає, гравці не прогресують, добра половина їх взагалі не уявляє, що таке сучасний футбол ( до речі, як і тренер). Колись Валерій Лобановський казав: "Покажить мені середню ланку, і я скажу про команду", то що б він зараз сказав спостерігаючи за сучасним ДК? А напад? Коли це було, щоб на всіх про всіх за 8 ігор ( не з грандами футболу!) динамівці раділи одному-єдиному в грі забитому м'ячу? Ну не тягне пан Мірча, невже цього не відчувають братики? вася огурцов
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+3
0
Smooth da Hustler (Львів)
16.09.2022 в 10:02
Якраз до Луча притензій мало, суркісів пора міняти.
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0
-1
avatar
2.dc (Николаев)
16.09.2022 в 08:57
Лукавит Дед. Команда закостенела "в образе", ни "свежей крови", ни идей, ни желания. Команда не играет - мучается, выполняет тяжелую работу … и это не первый год уже. И с психологией там все в порядке - вот отмучают ЕвроКубки, и опять в "тепленькую ванну" УПЛ… Ждем следующего сезона, и вот уж тогдааа …
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+3
0
axel 777 (Бердичев)
16.09.2022 в 09:03
Какая "тепленькая ванна"?С такой игрой и в УПЛ команда будет на дне.
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0
0
Ariakiev01 (Київ)
16.09.2022 в 09:39
Вытащят за бабки. Но 4-5 место с такой игрой ДК 100%
0
0
Думитреску (Новомосковск)
16.09.2022 в 08:50
Блін, пацани, а по якому каналу показували "хороший футбол" мого "Динамо", бо я щось друге бачив?
Ответить
+4
-1
Acsakal (Kharkiv)
16.09.2022 в 08:35
Зайве підтвердження того, що місце в низу таблиці УПЛ не випадкове.
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+4
0
Ariakiev01 (Київ)
16.09.2022 в 09:40
Я со сном боролся всю игру 60% -возни и 2 удара в створ. Ужас
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0
0
Старожил (Одесса)
16.09.2022 в 08:05
Нікому не потрібен «хороший» футбол в якому немає ударів по воротам, немає забитих голів і не має футболістів здатних переломити хід матчу. Тупе володіння м’ячем, постійна гра через воротаря це не футбол, а гаяння часу і більш схоже на гру в цуцика.
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+5
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
16.09.2022 в 09:03
"Володіння м'ячем"? :-) Вони втрачали його за першої ж спроби пасу вперед.
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+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
16.09.2022 в 08:03
Нафталін...
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+5
0

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