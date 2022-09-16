Коваль не остановил Роналду и компанию. Шериф - МЮ 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Шериф – Манчестер Юнайтед, которые встречались во втором туре Лиги Европы. Как известно, ворота тираспольской команды защищает украинский голкипер Максим Коваль, но в противостоянии с английским грандом он не смог отстоять на ноль. Оба гола влетели в его ворота в первом тайме, сначала отличился Санчо, затем пенальти реализовал Криштиану Роналду, для которого этот мяч стал дебютным в рамках Лиги Европы. После двух туров в группе Е лидирует Реал Соседад, у МЮ и Шерифа по три очка, Омония с нулем.

Лига Европы. Группа Э. Второй тур

Шериф – Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Санчо 17, Роналду 39 пен.