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Коваль не остановил Роналду и компанию. Шериф - МЮ 0:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Шериф – Манчестер Юнайтед, Лига Европы, 15 сентября 2022

Коваль не остановил Роналду и компанию. Шериф - МЮ 0:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Шериф – Манчестер Юнайтед, которые встречались во втором туре Лиги Европы. Как известно, ворота тираспольской команды защищает украинский голкипер Максим Коваль, но в противостоянии с английским грандом он не смог отстоять на ноль. Оба гола влетели в его ворота в первом тайме, сначала отличился Санчо, затем пенальти реализовал Криштиану Роналду, для которого этот мяч стал дебютным в рамках Лиги Европы. После двух туров в группе Е лидирует Реал Соседад, у МЮ и Шерифа по три очка, Омония с нулем.

Лига Европы. Группа Э. Второй тур
Шериф – Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Санчо 17, Роналду 39 пен.

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В статье: Максим Коваль Криштиану Роналду Шериф (Тирасполь) Манчестер Юнайтед
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