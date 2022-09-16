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Защитник Динамо: Не могу назвать причину поражения

Лига Европы
(3 голосов)

Неудачная серия киевской команды продолжается

Защитник Динамо: Не могу назвать причину поражения

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак высказался после проигранного матча против АЕКа (0:1) в Лиге Европы.

– Не могу назвать причину. Сам не понимаю, в команде тоже не понимают. Наверное, наше психологическое состояние желало бы лучшего. Сейчас есть проблема в команде психологического характера. Потому что по желанию и игре – нет проблем, а психологически измучены, не знаю. Ситуация тяжелая. Надеюсь, эта пауза нам поможет.

– Во втором тайме вы заиграли с другим настроением и быстротой. Что там было в перерыве?

– Ничего такого необычного не было. Мы понимаем ситуацию, что должны обыгрывать такие команды и добывать очки. Надеюсь, болельщики еще будут радоваться нашим победам.

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– Насколько мешало развивать атаки состояние поля?

– Поле тяжелое, был дождь. В центре еще более-менее нормально, а по бровкам было залито водой.

– Что вам говорит Луческу?

– Он после "Бенфики" прогнозировал такой спад. Сказал, что может быть трудная ситуация после игры на выезде. Так и вышло. Он опытный человек, понимающий ситуацию, — сказал Дубинчак в эфире MEGOGO.

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака) Владислав Дубинчак
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (1)
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Очманілий Заєць (Odessa)
16.09.2022 в 09:01
Що по суркісні?
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