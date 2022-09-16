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Защитник Динамо: Не могу назвать причину поражения
Неудачная серия киевской команды продолжается
Фото: fcdynamo.com
Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак высказался после проигранного матча против АЕКа (0:1) в Лиге Европы.
– Не могу назвать причину. Сам не понимаю, в команде тоже не понимают. Наверное, наше психологическое состояние желало бы лучшего. Сейчас есть проблема в команде психологического характера. Потому что по желанию и игре – нет проблем, а психологически измучены, не знаю. Ситуация тяжелая. Надеюсь, эта пауза нам поможет.
– Во втором тайме вы заиграли с другим настроением и быстротой. Что там было в перерыве?
– Ничего такого необычного не было. Мы понимаем ситуацию, что должны обыгрывать такие команды и добывать очки. Надеюсь, болельщики еще будут радоваться нашим победам.
– Насколько мешало развивать атаки состояние поля?
– Поле тяжелое, был дождь. В центре еще более-менее нормально, а по бровкам было залито водой.
– Что вам говорит Луческу?
– Он после "Бенфики" прогнозировал такой спад. Сказал, что может быть трудная ситуация после игры на выезде. Так и вышло. Он опытный человек, понимающий ситуацию, — сказал Дубинчак в эфире MEGOGO.
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