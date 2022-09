Гол в ворота Динамо претендует на звание лучшего в Лиге Европы

На этой неделе состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы, по итогам которых УЕФА определил претендентов на звание лучшего гола тура.

Одним из претендентов стал мяч нападающего АЕКа Адама Дюрчо, который на 8-й минуте отличился роскошным ударом со штрафного в ворота киевского "Динамо".

За звание лучшего гола будут бороться также Хоакин из "Бетиса" (в матче против "Лудогорца" – 3:2), Ирфан Кахведжи из "Фенербахче" ("Ренн" – 2:2) и Андер Гевара из "Реал Сосьедада" ("Омония" – 2:1).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

