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Гол в ворота Динамо претендует на звание лучшего в Лиге Европы
Роскошный удар со штрафного
Фото: aek.com.cy
На этой неделе состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы, по итогам которых УЕФА определил претендентов на звание лучшего гола тура.
Одним из претендентов стал мяч нападающего АЕКа Адама Дюрчо, который на 8-й минуте отличился роскошным ударом со штрафного в ворота киевского "Динамо".
За звание лучшего гола будут бороться также Хоакин из "Бетиса" (в матче против "Лудогорца" – 3:2), Ирфан Кахведжи из "Фенербахче" ("Ренн" – 2:2) и Андер Гевара из "Реал Сосьедада" ("Омония" – 2:1).
Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.
Four great goals to choose from! A, B, C or D? ⚽️????@Heineken | #UELGOTW | #UEL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 15, 2022
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