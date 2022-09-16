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Гол в ворота Динамо претендует на звание лучшего в Лиге Европы

Лига Европы
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Роскошный удар со штрафного

Гол в ворота Динамо претендует на звание лучшего в Лиге Европы

Фото: aek.com.cy

Новина українською

На этой неделе состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы, по итогам которых УЕФА определил претендентов на звание лучшего гола тура.

Одним из претендентов стал мяч нападающего АЕКа Адама Дюрчо, который на 8-й минуте отличился роскошным ударом со штрафного в ворота киевского "Динамо".

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За звание лучшего гола будут бороться также Хоакин из "Бетиса" (в матче против "Лудогорца" – 3:2), Ирфан Кахведжи из "Фенербахче" ("Ренн" – 2:2) и Андер Гевара из "Реал Сосьедада" ("Омония" – 2:1).

Голосование проходит на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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Источник:
uefa

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