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Днепр-1 летает, Шахтер отскакивает. А Динамо? Ну, форма у них красивая, это да. Аудиомнение #163
Киевляне раз за разом расстраивают своих болельщиков
Фото: 1) Getty Images + 2) Динамо Київ
Обсуждаем поединки с участием киевского "Динамо", СК "Днепр-1", "Шахтера" и не только. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Фланг Тейлора гуляет, "Барселона" атакует пространство, СК "Днепр-1" приятно удивляет, Мудрик не поддерживает высокий темп весь матч, Луческу перехваливает киевлян, Андриевский и Шепелев не в состоянии заменить Шапаренко. Почему "Шахтеру" срочно нужно искать замену для Степаненко, контролирует ли Нагельсманн "Баварию и в чем заключается потенциальная проблема для Хави – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:41 – "Динамо" – "АЕК Ларнака" (0:1);
05:35 – "Аполлон" – СК "Днепр-1" (1:3);
08:33 – "Шахтер" – "Селтик" (1:1);
17:00 – "Бавария" – "Барселона" (2:0);
25:31 – "Ливерпуль" – "Аякс" (2:1);
27:44 – Не попадайте в офсайд!
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