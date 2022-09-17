  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Днепр-1 летает, Шахтер отскакивает. А Динамо? Ну, форма у них красивая, это да. Аудиомнение #163
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 летает, Шахтер отскакивает. А Динамо? Ну, форма у них красивая, это да. Аудиомнение #163

Лига Европы
(1 голосов)

Киевляне раз за разом расстраивают своих болельщиков

Днепр-1 летает, Шахтер отскакивает. А Динамо? Ну, форма у них красивая, это да. Аудиомнение #163

Фото: 1) Getty Images + 2) Динамо Київ

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединки с участием киевского "Динамо", СК "Днепр-1", "Шахтера" и не только. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Читайте такжеНо снизу постучали. Динамо – АЕК 0:1. Видео гола и обзор матча
Читайте такжеПервая. Историческая. Аполлон – Днепр-1 1:3. Видео голов и обзор матча
Читайте такжеШахтер - Селтик 1:1. Видео голов и обзор матча

Фланг Тейлора гуляет, "Барселона" атакует пространство, СК "Днепр-1" приятно удивляет, Мудрик не поддерживает высокий темп весь матч, Луческу перехваливает киевлян, Андриевский и Шепелев не в состоянии заменить Шапаренко. Почему "Шахтеру" срочно нужно искать замену для Степаненко, контролирует ли Нагельсманн "Баварию и в чем заключается потенциальная проблема для Хави – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:41 – "Динамо" – "АЕК Ларнака" (0:1);

05:35 – "Аполлон" – СК "Днепр-1" (1:3);

08:33 – "Шахтер" – "Селтик" (1:1);

17:00 – "Бавария" – "Барселона" (2:0);

25:31 – "Ливерпуль" – "Аякс" (2:1);

27:44 – Не попадайте в офсайд!

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко Мирча Луческу Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Барселона Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Ливерпуль АЕК (Ларнака) Аполлон (Кипр) Садио Мане Артем Довбик Алексей Гуцуляк Юлиан Нагельсманн СК Днепр-1 Валентин Рубчинский Михаил Мудрик Илья Забарный Аполлон (Лимассол)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде