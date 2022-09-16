Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо перед самым началом матча с АЕК-ом решило раздавать билеты бесплатно
Менеджмент киевлян как всегда на высоте
фото из свободных источников
Киевское "
Правда, сделано это было сделано уже перед самым матчем, сообщает журналист польского издания Миг.
Вероятно, на такой шаг руководство клуба пошло из-за того, что посещаемость на матче ожидалась не самая высокая (ранее писали о 700 зрителях), а билеты стоили довольно дорого - от 50 до 190 злотых.
В результате данного маркетингового хода перед самым матчем у стадиона организовалась очередь за бесплатными билетами, и многие болельщики опоздали на начало матча.
Как себя при этом чувствовали болельщики, которые заплатили деньги за билеты, этим риторическим вопросом задается журналист.
Впрочем, он также приходит к выводу, что, в итоге, все фаны киевской команды вернулись домой разочарованными, ведь их команда проиграла со счетом 0:1 не самому сильному сопернику.
Популярное сейчас
- Мудрик впечатлил скаутов Реала: трансфер будет зависеть от матчей ЛЧ
- В Белгородской области рф целый город остался без света, россияне заявили о прилете 20 ракет и погибшего
- Серьезная потеря. Зинченко пропустит сентябрьские матчи сборной из-за травмы
- ЛЕ. Динамо - АЕК (Ларнака) 0:1. Заявка... на дно
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО