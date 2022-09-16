Динамо перед самым началом матча с АЕК-ом решило раздавать билеты бесплатно

Киевское " Динамо " перед матчем с АЕКом в Лиге Европы, который проходил в польском Кракове, решило бесплатно раздавать билеты на поединок.

Правда, сделано это было сделано уже перед самым матчем, сообщает журналист польского издания Миг.

Вероятно, на такой шаг руководство клуба пошло из-за того, что посещаемость на матче ожидалась не самая высокая (ранее писали о 700 зрителях), а билеты стоили довольно дорого - от 50 до 190 злотых.

В результате данного маркетингового хода перед самым матчем у стадиона организовалась очередь за бесплатными билетами, и многие болельщики опоздали на начало матча.

Как себя при этом чувствовали болельщики, которые заплатили деньги за билеты, этим риторическим вопросом задается журналист.

Впрочем, он также приходит к выводу, что, в итоге, все фаны киевской команды вернулись домой разочарованными, ведь их команда проиграла со счетом 0:1 не самому сильному сопернику.