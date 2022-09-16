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Динамо перед самым началом матча с АЕК-ом решило раздавать билеты бесплатно

Лига Европы
(3 голосов)

Менеджмент киевлян как всегда на высоте

Динамо перед самым началом матча с АЕК-ом решило раздавать билеты бесплатно

фото из свободных источников

Новина українською

Киевское "Динамо" перед матчем с АЕКом в Лиге Европы, который проходил в польском Кракове, решило бесплатно раздавать билеты на поединок.

Правда, сделано это было сделано уже перед самым матчем, сообщает журналист польского издания Миг.

Вероятно, на такой шаг руководство клуба пошло из-за того, что посещаемость на матче ожидалась не самая высокая (ранее писали о 700 зрителях), а билеты стоили довольно дорого - от 50 до 190 злотых.

В результате данного маркетингового хода перед самым матчем у стадиона организовалась очередь за бесплатными билетами, и многие болельщики опоздали на начало матча.

Как себя при этом чувствовали болельщики, которые заплатили деньги за билеты, этим риторическим вопросом задается журналист.

Впрочем, он также приходит к выводу, что, в итоге, все фаны киевской команды вернулись домой разочарованными, ведь их команда проиграла со счетом 0:1 не самому сильному сопернику.

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В статье: Динамо (Киев) АЕК (Ларнака)
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Комментарии (3)
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янковский ян (Запорожье)
16.09.2022 в 20:03
Согласен. Менеджмент на высоте. И по цене билетов и по дальнейшей их бесплатной раздаче. Ну тут вопрос к хозяевам клуба. Зачем они держат таких менеджеров которые не могут обеспечить заполняемость стадиона.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.09.2022 в 19:05
Хто знає, чи є в продажу нова футболка з ім'ям Беседіна? Дуже хочеться подарити приятелю на днюху!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
16.09.2022 в 19:03
Ого! Що це за мочево? Хотіли щоб побільше людей пришло подивитись на цей яскравий футбол? А ті що купили, то вже взагалі не прийдуть..... якесь мочево!
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