Основной защитник Ренна пропустит как минимум один матч с Динамо

Основной защитник " Ренна " Амари Траоре пропустит матч 3-го тура Лиги Европы с киевским "Динамо".

Все дело в том, что он был удален в недавнем матче с "Фенербахче" (2:2) - 30-летний защитник французского клуба получил прямую красную карточку.

Траоре теперь пропустит как минимум один матч, а в случае продолжительной дисквалификации не поможет "Ренну" и в гостевой встрече с киевлянами, 13 октября.

В нынешнем сезоне Амари сыграл в девяти матчах "Ренна", в его активе одна голевая передача.

Напомним, "Динамо" в матче 2-го тура Лиги Европы минимально уступило кипрскому АЕКу – 0:1 и находится на последнем месте в своей группе.