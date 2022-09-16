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Основной защитник Ренна пропустит как минимум один матч с Динамо

Лига Европы
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А может и оба

Основной защитник Ренна пропустит как минимум один матч с Динамо

фото из свободных источников

Новина українською

Основной защитник "Ренна" Амари Траоре пропустит матч 3-го тура Лиги Европы с киевским "Динамо".

Все дело в том, что он был удален в недавнем матче с "Фенербахче" (2:2) - 30-летний защитник французского клуба получил прямую красную карточку.

Траоре теперь пропустит как минимум один матч, а в случае продолжительной дисквалификации не поможет "Ренну" и в гостевой встрече с киевлянами, 13 октября.

В нынешнем сезоне Амари сыграл в девяти матчах "Ренна", в его активе одна голевая передача.

Напомним, "Динамо" в матче 2-го тура Лиги Европы минимально уступило кипрскому АЕКу – 0:1 и находится на последнем месте в своей группе.

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В статье: Динамо (Киев) Ренн
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