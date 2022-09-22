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Динамо начало продажу билетов на домашний матч с Ренном. Цены - от 380 до 1450 гривен
Поединок состоится 13 октября в Кракове
fcdynamo.com
Киевское "
Поединок состоится 13 октября на стадионе Краковии имени Юзефа Пилсудского в Кракове и начнется в 18:45 по местному времени.
Цены на обычные трибуны – от 50 до 190 злотых (380-1450 гривен).
Также можно купить билет в VIP-залы стадионы: 715 и 1200 злотых (5460 и 9170 грн).
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