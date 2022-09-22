Динамо начало продажу билетов на домашний матч с Ренном. Цены - от 380 до 1450 гривен

Киевское " Динамо " заявило про старт продаж билетов на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между киевлянами и французским "Ренном".

Поединок состоится 13 октября на стадионе Краковии имени Юзефа Пилсудского в Кракове и начнется в 18:45 по местному времени.

Цены на обычные трибуны – от 50 до 190 злотых (380-1450 гривен).

Также можно купить билет в VIP-залы стадионы: 715 и 1200 злотых (5460 и 9170 грн).