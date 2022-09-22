  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Динамо начало продажу билетов на домашний матч с Ренном. Цены - от 380 до 1450 гривен
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо начало продажу билетов на домашний матч с Ренном. Цены - от 380 до 1450 гривен

Лига Европы
(1 голосов)

Поединок состоится 13 октября в Кракове

Динамо начало продажу билетов на домашний матч с Ренном. Цены - от 380 до 1450 гривен

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" заявило про старт продаж билетов на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между киевлянами и французским "Ренном".

Поединок состоится 13 октября на стадионе Краковии имени Юзефа Пилсудского в Кракове и начнется в 18:45 по местному времени.

Цены на обычные трибуны – от 50 до 190 злотых (380-1450 гривен).

Также можно купить билет в VIP-залы стадионы: 715 и 1200 злотых (5460 и 9170 грн).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Ренн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде