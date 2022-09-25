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Стартовала продажа билетов на матч Динамо - Ренн
На игру 4-го тура ЛЕ
UEFA Europa League
Официальный сайт киевского "Динамо" сообщил, что стартовала продажа билетов на игру 4-го тура Лиги Европы между "бело-синими" там "Ренном".
Украинская и французская команды сыграют 13 октября в Кракове. Матч начнется в 18:45 по местному времени и пройдет на стадионе "Краков" имени Юзефа Пилсудского.
Цены на билеты стартуют от 50 польских злотых. Купить билеты можно, перейдя по ссылке.
На данный момент, после 2-х туров подопечные Мирчи Луческу занимают последнее место в группе, потерпев два поражения.
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