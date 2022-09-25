Стартовала продажа билетов на матч Динамо - Ренн

Официальный сайт киевского "Динамо" сообщил, что стартовала продажа билетов на игру 4-го тура Лиги Европы между "бело-синими" там "Ренном".

Украинская и французская команды сыграют 13 октября в Кракове. Матч начнется в 18:45 по местному времени и пройдет на стадионе "Краков" имени Юзефа Пилсудского.

Цены на билеты стартуют от 50 польских злотых. Купить билеты можно, перейдя по ссылке.

На данный момент, после 2-х туров подопечные Мирчи Луческу занимают последнее место в группе, потерпев два поражения.