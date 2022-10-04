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Бригада из Испании. Стало известно, кто рассудит матч Ренн – Динамо

Лига Европы
(1 голосов)

Игра состоится в ближайший четверг

Бригада из Испании. Стало известно, кто рассудит матч Ренн – Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стала известна бригада арбитров на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Ренн" - "Динамо".

Поединок обслужит испанская бригада арбитров во главе с 39-летним Хосе Санчесом. Ему будут помогать соотечественники Рауль Кабаньеро и Хосе Наранхо. Четвертый судья - Марио Мелеро Лопес.

На VAR будут сидеть Алехандро Эрнандес (Испания). Его помощник - Тьягу Мартинш из Португалии.

Напомним, матч "Ренн" - "Динамо" состоится 6 октября в Ренне на стадионе "Роажон Парк". Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Динамо (Киев) Ренн
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Источник:
uefa.com

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