Бригада из Испании. Стало известно, кто рассудит матч Ренн – Динамо

Стала известна бригада арбитров на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Ренн" - "Динамо".

Поединок обслужит испанская бригада арбитров во главе с 39-летним Хосе Санчесом. Ему будут помогать соотечественники Рауль Кабаньеро и Хосе Наранхо. Четвертый судья - Марио Мелеро Лопес.

На VAR будут сидеть Алехандро Эрнандес (Испания). Его помощник - Тьягу Мартинш из Португалии.

Напомним, матч "Ренн" - "Динамо" состоится 6 октября в Ренне на стадионе "Роажон Парк". Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.