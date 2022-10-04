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Динамо отправилось во Францию на матч Лиги Европы - Луческу взял 26 игроков
Киевляне поехали на матч против "Ренна"
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" отправилось на матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором встретится на выезде с французским "Ренном".
В предстоящем поединке наставник "бело-синих" Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей:
- Вратари: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Денис Игнатенко;
- Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера;
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Джастин Лонвейк, Кахим Пэррис, Самба Диалло;
- Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин, Владислав Кулач.
Напомним, матч "Ренн" – "Динамо" состоится на стадионе "Роажон Парк" в четверг, 6 октября. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:fcdynamo.com
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