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Динамо отправилось во Францию на матч Лиги Европы - Луческу взял 26 игроков

Лига Европы
(2 голосов)

Киевляне поехали на матч против "Ренна"

Динамо отправилось во Францию на матч Лиги Европы - Луческу взял 26 игроков

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" отправилось на матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором встретится на выезде с французским "Ренном".

В предстоящем поединке наставник "бело-синих" Мирча Луческу рассчитывает на следующих исполнителей:

  • Вратари: Денис Бойко, Руслан Нещерет, Денис Игнатенко;
  • Защитники: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Никита Бурда, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера;
  • Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Джастин Лонвейк, Кахим Пэррис, Самба Диалло;
  • Форварды: Владислав Ванат, Артем Беседин, Владислав Кулач.

Напомним, матч "Ренн" – "Динамо" состоится на стадионе "Роажон Парк" в четверг, 6 октября. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Динамо (Киев) Ренн
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Источник:
fcdynamo.com

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