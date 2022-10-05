ЛЕ. Наступление Турции на позиции Украины в Таблице коэффициентов, Динамо: сейчас или никогда

На групповом этапе Лиги Европы представлены 32-е команды, которые разделены на восемь групп – по четыре команды в каждой. Победители групп выйдут сразу в 1/8-ю финала турнира, вторые места сыграют в раунде плей-офф (1/16-я) с третьими местами Лиги чемпионов, а третьи места Лиги Европы сыграют в раунде плей-офф третьего по престижности евротурнира (1/16-я финала Лиги конференций) со вторыми местами Лиги конференций.

Дата всех матчей второго тура – ​​06.10.2022.

Группа В

"Ренн" (Франция) 22:00 "Динамо" (Украина) ;

; "Фенербахче" (Турция) 22:00 АЭК (Ларнака, Кипр).

Турция продолжает свой стремительный взлет в Таблице коэффициентов. Уже даже на этой неделе турки могут догнать Украину при условии, что возьмут максимум из возможного (восемь очков / 1.6 балла по конвертации ТК) при нашем провале. Поэтому очень важна роль "Динамо". В этой Лиге Европы киевляне еще не набирали очков, хотя являются командой из первой корзины. Если "Динамо" планирует бороться за еврокубковую весну, а вместе с тем – и за бонусы в Таблицу коэффициентов, то начинать нужно немедленно, гостевым матчем против "Ренна".

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Фенербахче" 2 1 1 0 4-3 +1 4 2 "Ренн" 2 1 1 0 4-3 +1 4 3 АЕК 2 1 0 1 2-2 0 3 4 Динамо 2 0 0 2 1-3 -2 0

Группа F

"Штурм" (Австрия) 19:45 "Лацио" (Италия);

"Лацио" (Италия); "Мидтьюлланн" (Дания) 22:00 "Фейеноорд" (Нидерланды).

Кроме Турции, из-за спины Украине угрожает Дания (хотя на сегодня – не так остро). У датчан, как и у нас, три команды в группах – по одной в каждом турнире. После поражения "Мидтьюлланна" в первом туре Лиги Европы, казалось, что Эрик Святченко и компания будут аутсайдерами. Но уже потом были разгром "Лацио" и возвращение к борьбе. Сбрасывать со счетов Данию рано.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Фейеноорд" 2 1 0 1 8-4 +4 3 2 "Мидтьюлланн" 2 1 0 1 5-2 +3 3 3 "Лацио" 2 1 0 1 5-7 -2 3 4 Штурм 2 1 0 1 1-6 -5 3

Группа А

"Цюрих" (Швейцария) 19:45 ПСВ (Нидерланды) ;

; "Арсенал" (Англия) 22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия).

Лучший способ обезопасить себя от посягательств преследователей – это опередить кого-то из впередистоящих. Кандидатов на роль "жертвы" сразу три – Швейцария, Норвегия, Чехия. Группа А особенно интересна для нас, ведь там соревнуются и "Цюрих", и "Буде-Глимт". Сразу двоих оставить ни с чем в глобальном смысле борьбы в группе не получится, но подспорьем для Украины будет провал даже одного.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Будё-Глимт 2 1 1 0 3-2 +1 4 2 "Арсенал" 1 1 0 0 2-1 +1 3 3 ПСВ 1 0 1 0 1-1 0 1 4 "Цюрих" 2 0 0 2 2-4 -2 0

Группа Н

"Црвена Звезда" (Сербия) 19:45 "Ференцварош" (Венгрия) ;

; "Монако" (Франция) 19:45 "Трабзонспор" (Турция).

Также впереди нас – Сербия, так что в третьем туре группы Н придется болеть за не очень дружественных к Украине венгров. Хотя важнее, чтобы ответственно к своему матчу подошли игроки "Монако". Их миссия – не дать очков очередному представителю Турции. Один из важнейших матчей в борьбе за вторую строчку (минимум).

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ференцварош" 1 1 0 0 3-2 +1 3 2 "Монако" 1 1 0 0 1-0 +1 3 3 "Трабзонспор" 2 1 0 1 4-4 0 3 4 "Црвена Звезда" 2 0 0 2 1-3 -2 0

Группа G

"Фрайбург" (Германия) 22:00 "Нант" (Франция);

"Нант" (Франция); "Олимпиакос" (Греция) 22:00 "Карабах" (Азербайджан).

От посягательств Греции отбились еще раньше, но по инерции не теряем интереса к матчам ее представителя (единственного на групповом раунде всех турниров). Первые два тура показали, что "Олимпиакосу" будет трудно бороться за первые два места турнирной таблицы, а вот спаренный тур с "Карабахом" – это шанс сразиться за перспективы в Лиге конференций. С другой стороны, азербайджанцы во втором туре разгромили представителя Лиги 1 "Нант", так что просто так не сдадутся. Будет любопытно.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Фрайбург" 2 2 0 0 5-1 +4 6 2 "Нант" 1 1 0 0 2-1 +1 3 3 "Карабах" 1 0 0 1 1-2 -1 0 4 "Олимпиакос" 2 0 0 2 1-5 -4 0

Остальные матчи:

Группа С

ХИК (Финляндия) 19:45 "Лудогорец" (Болгария);

"Лудогорец" (Болгария); "Рома" (Италия) 22:00 "Бетис" (Испания).

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бетис" 2 2 0 0 5-2 +3 6 2 "Лудогорец" 2 1 0 1 4-4 0 3 3 Рома 2 1 0 1 4-2 +2 3 4 ХИК 2 0 0 2 0-5 -5 0

Группа D

"Мальме" (Швеция) 19:45 "Унион" (Германия)

"Унион" (Германия) "Брага" (Португалия) 22:00 "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия).

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Брага" 2 2 0 0 3-0 +3 6 2 "Юнион Сент-Жилуаз" 2 2 0 0 4-2 +2 6 3 "Унион" 2 0 0 2 0-2 -2 0 4 "Мальме" 2 0 0 2 2-5 -3 0

Группа Е

"Шериф" (Молдова) 19:45 "Реал Сосьедад" (Испания);

"Реал Сосьедад" (Испания); "Омония" (Кипр) 19:45 "Манчестер Юнайтед" (Англия).