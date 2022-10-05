Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Наступление Турции на позиции Украины в Таблице коэффициентов, Динамо: сейчас или никогда
Анонс матчей третьего тура группового раунда
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Оксана Васильева
На групповом этапе Лиги Европы представлены 32-е команды, которые разделены на восемь групп – по четыре команды в каждой. Победители групп выйдут сразу в 1/8-ю финала турнира, вторые места сыграют в раунде плей-офф (1/16-я) с третьими местами Лиги чемпионов, а третьи места Лиги Европы сыграют в раунде плей-офф третьего по престижности евротурнира (1/16-я финала Лиги конференций) со вторыми местами Лиги конференций.
Дата всех матчей второго тура – 06.10.2022.
- "Ренн" (Франция) 22:00 "Динамо" (Украина);
- "Фенербахче" (Турция) 22:00 АЭК (Ларнака, Кипр).
Турция продолжает свой стремительный взлет в Таблице коэффициентов. Уже даже на этой неделе турки могут догнать Украину при условии, что возьмут максимум из возможного (восемь очков / 1.6 балла по конвертации ТК) при нашем провале. Поэтому очень важна роль "Динамо". В этой Лиге Европы киевляне еще не набирали очков, хотя являются командой из первой корзины. Если "Динамо" планирует бороться за еврокубковую весну, а вместе с тем – и за бонусы в Таблицу коэффициентов, то начинать нужно немедленно, гостевым матчем против "Ренна".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Фенербахче"
|2
|1
|1
|0
|4-3
|+1
|4
|2
|"Ренн"
|2
|1
|1
|0
|4-3
|+1
|4
|3
|АЕК
|2
|1
|0
|1
|2-2
|0
|3
|4
|Динамо
|2
|0
|0
|2
|1-3
|-2
|0
- "Штурм" (Австрия) 19:45 "Лацио" (Италия);
- "Мидтьюлланн" (Дания) 22:00 "Фейеноорд" (Нидерланды).
Кроме Турции, из-за спины Украине угрожает Дания (хотя на сегодня – не так остро). У датчан, как и у нас, три команды в группах – по одной в каждом турнире. После поражения "Мидтьюлланна" в первом туре Лиги Европы, казалось, что Эрик Святченко и компания будут аутсайдерами. Но уже потом были разгром "Лацио" и возвращение к борьбе. Сбрасывать со счетов Данию рано.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Фейеноорд"
|2
|1
|0
|1
|8-4
|+4
|3
|2
|"Мидтьюлланн"
|2
|1
|0
|1
|5-2
|+3
|3
|3
|"Лацио"
|2
|1
|0
|1
|5-7
|-2
|3
|4
|Штурм
|2
|1
|0
|1
|1-6
|-5
|3
- "Цюрих" (Швейцария) 19:45 ПСВ (Нидерланды);
- "Арсенал" (Англия) 22:00 "Буде-Глимт" (Норвегия).
Лучший способ обезопасить себя от посягательств преследователей – это опередить кого-то из впередистоящих. Кандидатов на роль "жертвы" сразу три – Швейцария, Норвегия, Чехия. Группа А особенно интересна для нас, ведь там соревнуются и "Цюрих", и "Буде-Глимт". Сразу двоих оставить ни с чем в глобальном смысле борьбы в группе не получится, но подспорьем для Украины будет провал даже одного.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Будё-Глимт
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|2
|"Арсенал"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|3
|ПСВ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|0
|1
|4
|"Цюрих"
|2
|0
|0
|2
|2-4
|-2
|0
- "Црвена Звезда" (Сербия) 19:45 "Ференцварош" (Венгрия);
- "Монако" (Франция) 19:45 "Трабзонспор" (Турция).
Также впереди нас – Сербия, так что в третьем туре группы Н придется болеть за не очень дружественных к Украине венгров. Хотя важнее, чтобы ответственно к своему матчу подошли игроки "Монако". Их миссия – не дать очков очередному представителю Турции. Один из важнейших матчей в борьбе за вторую строчку (минимум).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ференцварош"
|1
|1
|0
|0
|3-2
|+1
|3
|2
|"Монако"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|3
|"Трабзонспор"
|2
|1
|0
|1
|4-4
|0
|3
|4
|"Црвена Звезда"
|2
|0
|0
|2
|1-3
|-2
|0
- "Фрайбург" (Германия) 22:00 "Нант" (Франция);
- "Олимпиакос" (Греция) 22:00 "Карабах" (Азербайджан).
От посягательств Греции отбились еще раньше, но по инерции не теряем интереса к матчам ее представителя (единственного на групповом раунде всех турниров). Первые два тура показали, что "Олимпиакосу" будет трудно бороться за первые два места турнирной таблицы, а вот спаренный тур с "Карабахом" – это шанс сразиться за перспективы в Лиге конференций. С другой стороны, азербайджанцы во втором туре разгромили представителя Лиги 1 "Нант", так что просто так не сдадутся. Будет любопытно.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Фрайбург"
|2
|2
|0
|0
|5-1
|+4
|6
|2
|"Нант"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|3
|"Карабах"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|4
|"Олимпиакос"
|2
|0
|0
|2
|1-5
|-4
|0
Остальные матчи:
- ХИК (Финляндия) 19:45 "Лудогорец" (Болгария);
- "Рома" (Италия) 22:00 "Бетис" (Испания).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бетис"
|2
|2
|0
|0
|5-2
|+3
|6
|2
|"Лудогорец"
|2
|1
|0
|1
|4-4
|0
|3
|3
|Рома
|2
|1
|0
|1
|4-2
|+2
|3
|4
|ХИК
|2
|0
|0
|2
|0-5
|-5
|0
- "Мальме" (Швеция) 19:45 "Унион" (Германия)
- "Брага" (Португалия) 22:00 "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Брага"
|2
|2
|0
|0
|3-0
|+3
|6
|2
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|2
|2
|0
|0
|4-2
|+2
|6
|3
|"Унион"
|2
|0
|0
|2
|0-2
|-2
|0
|4
|"Мальме"
|2
|0
|0
|2
|2-5
|-3
|0
- "Шериф" (Молдова) 19:45 "Реал Сосьедад" (Испания);
- "Омония" (Кипр) 19:45 "Манчестер Юнайтед" (Англия).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Реал Сосьедад"
|2
|2
|0
|0
|3-1
|+2
|6
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|2
|1
|0
|1
|2-1
|+1
|3
|3
|"Шериф"
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|4
|"Омония"
|2
|0
|0
|2
|1-5
|-4
|0
Популярное сейчас
- "Из 23 осталось 7, у всех хорошее настроение": оккупант Людоед призвал мобиков не бояться - ВИДЕО
- ЛЧ. Интер - Барселона 1:0. СВАРенная победа
- ЛЧ. Аякс – Наполи 1:6. Что это было?
- Динамо отправилось во Францию на матч Лиги Европы - Луческу взял 26 игроков
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Новости по теме
- 23:51 Зарубежные ЛЕ. Динамо - АЕК (Ларнака) 0:1. Заявка... на дно
- 17:00 Зарубежные Лига конференций. Новая попытка Днепра-1 взять первые очки, разные задачи для чехов, битва норвежцев с соседями
- 13:31 Зарубежные ЛЕ. Теоретически самая простая задача для Динамо, очный матч наших конкурентов, топ-соперники для Дании и Греции