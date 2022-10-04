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Две бригады украинских арбитров получили назначения на ближайший еврокубковый тур

Лига Европы
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Две бригады украинских арбитров получили назначения на ближайший еврокубковый тур

Новина українською

Сразу две бригады украинских арбитров получили назначения на ближайший еврокубковый тур.

Так, Евгений Арановский обслужит матч группового этапа Лиги Европы между ХИКом (Финляндия) и "Лудогорцем" (Болгария). Встреча состоится 6 октября в 19:45 по киевскому времени.

Ассистентами Арановского выступят Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Резервный арбитр — Виталий Романов. За системой VAR будут представители Германии: Бенджамин Бранд и Сорен Шторкс.

А Николай Балакин, обслужит встречу в Лиге конференций между датским "Силькеборгом" и румынским ФКСБ. Помогут Балакину лайнсмены Виктор Нижник и Александр Корнийко, а также четвертый арбитр Ярослав Козык.

Эта встреча также состоится 6 октября в 19:45 по киевскому времени.

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В статье: Евгений Арановский Николай Балакин
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Источник:
УАФ

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