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Две бригады украинских арбитров получили назначения на ближайший еврокубковый тур
Отработают в ЛК и ЛЕ
Сразу две бригады украинских арбитров получили назначения на ближайший еврокубковый тур.
Так, Евгений Арановский обслужит матч группового этапа
Ассистентами Арановского выступят Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Резервный арбитр — Виталий Романов. За системой VAR будут представители Германии: Бенджамин Бранд и Сорен Шторкс.
А Николай Балакин, обслужит встречу в Лиге конференций между датским "Силькеборгом" и румынским ФКСБ. Помогут Балакину лайнсмены Виктор Нижник и Александр Корнийко, а также четвертый арбитр Ярослав Козык.
Эта встреча также состоится 6 октября в 19:45 по киевскому времени.
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