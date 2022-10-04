Сразу две бригады украинских арбитров получили назначения на ближайший еврокубковый тур.

Так, Евгений Арановский обслужит матч группового этапа Лиги Европы между ХИКом (Финляндия) и "Лудогорцем" (Болгария). Встреча состоится 6 октября в 19:45 по киевскому времени.

Ассистентами Арановского выступят Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Резервный арбитр — Виталий Романов. За системой VAR будут представители Германии: Бенджамин Бранд и Сорен Шторкс.

А Николай Балакин, обслужит встречу в Лиге конференций между датским "Силькеборгом" и румынским ФКСБ. Помогут Балакину лайнсмены Виктор Нижник и Александр Корнийко, а также четвертый арбитр Ярослав Козык.

Эта встреча также состоится 6 октября в 19:45 по киевскому времени.