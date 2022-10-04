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Ренн раздал украинским беженцам 200 билетов на матч с Динамо
Мелочь, а приятно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Plumb Images/Leicester City FC
"Ренн" отдал 200 билетов на матч 3-го тура Лиги Европы против "Динамо" организации "Все за Украину", которая помогает беженцам.
Соучредитель фонда Мелани Саим говорит, что "клуб не успел удовлетворить все заявки, поскольку желающих посмотреть футбол оказалось неожиданно много".
Всего в разных городах Бретани осели свыше 4000 украинцев, бежавших от российского вторжения - преимущественно это женщины и дети. "Все за Украину" помогает им с предметами первой необходимости, а также оказывает юридическую поддержку.
Напомним, матч "Ренн" - "Динамо" пройдет 6 октября. "Руазон-Парк", где пройдет игра, вмещает почти 30,000 мест.
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