Ренн - Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

На выходных "Динамо" завоевало три очка в матче украинской Премьер-лиги, но это не значит, что команда Мирчи Луческу вышла из кризиса. Натужно был обыгран аутсайдер чемпионата "Минай", качество игры против которого не соответствовало уровню амбиций "Динамо". Против "Ренна" этого наверняка будет мало.

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И это чревато проблемами. Поражения в двух стартовых матчах группового раунда не оставляют "Динамо" дальнейшего права на ошибку. Единственная возможность вмешаться в распределение проходных мест турнирной таблицы – это очки в противостоянии с "Ренном". Желательно не менее трех. Первый матч этого спаренного тура состоится в четверг, шестого октября 2022-го, в 22:00.

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