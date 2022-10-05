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Ренн сыграет против Динамо без основных вингеров – Доку и Сулемана
Шанс для команды Луческу
Фото: twitter.com/staderennais
Вингеры "Ренна" Жереми Доку и Камальдин Сулемана травмировались и не примут участие в матче Лиги европы с "Динамо" в четверг, сообщает L`Equipe. У бельгийца повреждение бедра, а у ганца проблемы с коленом.
Обоим вингерам по 20 лет. Доку провел в этом сезоне 7 матчей и не отличился результативными действиями, тогда как Сулемана сыграл 10 игр, в которых забил 1 гол и отметился 2-мя голевыми передачами.
Матч начнется в четверг, в 22:00. У "Динамо" после двух туров 0 очков и последнее место в группе. "Ренн" занимает первое место с 4 очками.
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