Ренн сыграет против Динамо без основных вингеров – Доку и Сулемана 

Вингеры "Ренна" Жереми Доку и Камальдин Сулемана травмировались и не примут участие в матче Лиги европы с "Динамо" в четверг, сообщает L`Equipe. У бельгийца повреждение бедра, а у ганца проблемы с коленом.

Обоим вингерам по 20 лет. Доку провел в этом сезоне 7 матчей и не отличился результативными действиями, тогда как Сулемана сыграл 10 игр, в которых забил 1 гол и отметился 2-мя голевыми передачами.

Матч начнется в четверг, в 22:00. У "Динамо" после двух туров 0 очков и последнее место в группе. "Ренн" занимает первое место с 4 очками.