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Луческу: Я очень расстроен, что в Ренне не удалось найти отель и команда живет вдали от города

Лига Европы
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Рассуждения Мирчи Луческу перед матчем с Ренном

Луческу: Я очень расстроен, что в Ренне не удалось найти отель и команда живет вдали от города

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу пообщался с прессой в преддверии поединка 3-го тура Лиги Европы УЕФА с французским "Ренном".

"Ренн" – это очень сильная команда, которая играет на одном уровне с "Динамо". Я давно знаю наставника этой команды Бруно Женезио, это специалист высокого уровня. В матче с "Фенербахче" они сделали то же, что и "Шахтер" 15 лет назад.

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Я очень расстроен, что в Ренне не удалось найти отель и команда живет вдали от города. У нас сложная ситуация, игроки все время находятся в дороге, не видятся со своими семьями. Однако мы стремимся принести удовольствие нашим болельщикам и продемонстрировать хорошую игру в это тяжелое для Украины время.

"Динамо" - это международный бренд, представляющий Украину, поэтому нам нужно держать марку.

Завтра я ожидаю тяжелого матча, однако нам необходим положительный результат, и мы сделаем все возможное для этого.

Что касается готовности игроков, то к завтрашнему поединку готовятся все прибывшие в Ренн. К сожалению, в матче с "Фенербахче" мы потеряли Шапаренко на длительный срок, однако сейчас можем рассчитывать на Попова", - сказал Луческу.

Напомним, что матч "Ренн" - "Динамо" состоится в четверг, 5 октября, и начнется в 22:00.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Ренн
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Источник:
http://fcdynamo.com

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