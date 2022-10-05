Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу: Я очень расстроен, что в Ренне не удалось найти отель и команда живет вдали от города
Рассуждения Мирчи Луческу перед матчем с Ренном
Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер "
"Ренн" – это очень сильная команда, которая играет на одном уровне с "Динамо". Я давно знаю наставника этой команды Бруно Женезио, это специалист высокого уровня. В матче с "Фенербахче" они сделали то же, что и "Шахтер" 15 лет назад.
- Все самые яркие моменты матча Ренн - Динамо доступны в режиме Live в нашем Telegram
Я очень расстроен, что в Ренне не удалось найти отель и команда живет вдали от города. У нас сложная ситуация, игроки все время находятся в дороге, не видятся со своими семьями. Однако мы стремимся принести удовольствие нашим болельщикам и продемонстрировать хорошую игру в это тяжелое для Украины время.
"Динамо" - это международный бренд, представляющий Украину, поэтому нам нужно держать марку.
Завтра я ожидаю тяжелого матча, однако нам необходим положительный результат, и мы сделаем все возможное для этого.
Что касается готовности игроков, то к завтрашнему поединку готовятся все прибывшие в Ренн. К сожалению, в матче с "Фенербахче" мы потеряли Шапаренко на длительный срок, однако сейчас можем рассчитывать на Попова", - сказал Луческу.
Напомним, что матч "Ренн" - "Динамо" состоится в четверг, 5 октября, и начнется в 22:00.
Популярное сейчас
- "Разрыв истории на части" - Путин придумал новые "причины" войны против Украины
- Худший матч в сезоне. Шахтер разгромно проиграл Реалу в матче Юношеской лиги
- Реал - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 5 октября 2022
- ЛЕ. Наступление Турции на позиции Украины в Таблице коэффициентов, Динамо: сейчас или никогда
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО