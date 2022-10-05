Цыганков: В двух матчах с Ренном можем поправить ситуацию в группе

Вингер " Динамо " Виктор Цыганков принял участие в пресс-конференции накануне выездного матча 3-го тура группового раунда Лиги Европы с "Ренном", который состоится в четверг, 6 октября.

- Четыре года назад "Динамо" уже встречалось с "Ренном" в рамках Лиги Европы, и одержало тогда две победы, позволившие выиграть группу. Помните ли вы эти матчи и считаете ли предстоящие спаренные встречи с "Ренном" также ключевыми в розыгрыше еврокубка?

– Тогда я участвовал в киевском матче, а вот в Ренне не играл. Могу сказать, что "Ренн" – это очень хорошая команда. На этом уровне соперники не прощают ошибок. Поэтому мы будем играть только на победу. У нас не лучшая ситуация в группе, но впереди два матча с "Ренном", в которых мы можем все поправить.

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– По вашему мнению, каким будет завтрашний матч?

– Как я уже сказал, мы будем играть на победу, другого выбора у нас нет. Необходимо исправлять турнирную ситуацию в завтрашней игре.

- Какой игрок в составе "Ренна" представляет наибольшую угрозу?

- Все молодые игроки "Ренна" очень техничные, быстрые и агрессивные. Чемпионат Франции – это совсем другой уровень по сравнению с украинским первенством. Однако мы играем для своей страны, для наших защитников, поэтому каждый матч для нас – это битва. Завтра мы будем сражаться для наших болельщиков, наших защитников и нашей страны.

- Является ли футбольный матч Лиги Европы важным событием для Украины?

– Конечно! Наши защитники любят футбол и смотрят матчи. Это для них своеобразная отдушина. Если мы сможем выиграть, то это доставит радость как им, так и всему украинскому народу.