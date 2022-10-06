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Кабаев: Когда мы играем в Польше, у нас нет ощущения, что мы дома
Хавбек "Динамо" рассказал о сложностях в связи с войной
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев рассказал о трудностях, с которыми сталкивается киевская команда в текущем сезоне в рамках еврокубков и национального чемпионата.
"Теперь мы намного больше путешествуем, и это намного утомительнее. У нас больше нет сборов в одном месте, мы всегда находимся в движении. Когда мы играем в Польше, у нас нет ощущения, что мы дома. Мы благодарны болельщикам за то, что они пришли, но было бы лучше и приятнее играть в Киеве".
"С психологической точки зрения сложно [переживать разлуку с близкими]. Наших семей здесь нет. Мы очень мало времени проводим вместе. Война оказывает большое давление на футболистов и наши семьи. Конечно, нам очень тяжело", - рассказал Кабаев.
Сегодня "Динамо" сыграет с французским "Ренном" в рамках третьего тура групповой стадии Лиги Европы.
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