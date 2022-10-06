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Караваев: Играем и показываем, что мы сильны и ничто не сможет нас победить
Защитник "Динамо" - о сложностях из-за войны
Фото: ФК Динамо Київ
Защитник "Динамо" Александр Караваев рассказал, почему для команды важно выходить на поле в нынешних реалиях.
"Физически это сложно, потому что мы все время находимся в разъездах, то на автобусе, то на самолете. Кроме того, нам всегда приходится возвращаться в Украину, чтобы играть в чемпионате. Это утомительно. Используем все возможные методы восстановления.
Мы понимаем, что нынешняя ситуация такова, что многим не до футбола. Однако мы должны играть, если у нас есть для этого возможность. Мы играем и показываем, что мы украинский клуб, что мы сильны и ничто не сможет нас победить", - сказал Караваев.
Сегодня "Динамо" сыграет с французским "Ренном" в рамках третьего тура групповой стадии Лиги Европы. Начало - в 22:00.
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