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Караваев: Играем и показываем, что мы сильны и ничто не сможет нас победить

Лига Европы
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Защитник "Динамо" - о сложностях из-за войны

Караваев: Играем и показываем, что мы сильны и ничто не сможет нас победить

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев рассказал, почему для команды важно выходить на поле в нынешних реалиях.

"Физически это сложно, потому что мы все время находимся в разъездах, то на автобусе, то на самолете. Кроме того, нам всегда приходится возвращаться в Украину, чтобы играть в чемпионате. Это утомительно. Используем все возможные методы восстановления.

Мы понимаем, что нынешняя ситуация такова, что многим не до футбола. Однако мы должны играть, если у нас есть для этого возможность. Мы играем и показываем, что мы украинский клуб, что мы сильны и ничто не сможет нас победить", - сказал Караваев.

Сегодня "Динамо" сыграет с французским "Ренном" в рамках третьего тура групповой стадии Лиги Европы. Начало - в 22:00.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Ренн
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Источник:
Ziare.com

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