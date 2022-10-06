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Динамо определилось с формой на матч против Ренна
Начало - в 22:00
Фото: ФК Динамо Київ
Утром в день матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы между "Ренном" и "Динамо" на стадионе "Роазон Парк" во французском городе состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам.
Среди прочего было утверждено, в каких формах проведут встречу команды.
Киевляне сыграют в основном комплекте формы бело-голубых цветов. Вратарь проведет матч в желтой форме.
Напомним, матч начнется в 22:00 по киевскому времени. На UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио трансляция игры.
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