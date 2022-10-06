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ЛЕ. Разгром от ПСВ, успехи Монако и Ла Реала, слабое выступление Лацио (обновляется)
Сегодня проходят матчи 3-го тура группового раунда Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Photo Prestige/Soccrates
Группа А
Цюрих. "Летцигрунд"
"Цюрих" (Швейцария) - ПСВ (Нидерланды) - 1:5
Голы: Окита, 87 - Вертессен, 10, 15, Гакпо, 21, 55, Симонс, 35
23 сентября поменял тренера "Цюрих", но толку ноль - в швейцарской Суперлиге команда на последнем, 10-м месте, а в Лиге Европы - это чистый ужас. Причем плох не только счет - хозяева сегодня банально не старались, не шли в единоборства, словно приглашая соперников забивать еще и еще. Посмотрите отдельно гол Симонса - синьор Баранка точно заподозрил бы тут "слив".
ПСВ куражился и не напрягался. Теперь у него 4 очка и матч в запасе против "Арсенала". Борьба за выход из группы будет горячей.
Лондон. "Эмирейтс"
"Арсенал" (Англия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) -
Начало в 22:00
Группа В
Ренн. "Руазон Парк"
"Ренн" (Франция) - "Динамо" (Украина) -
Начало в 22:00
Стамбул. "Шукрю Сарачоглу"
"Фенербахче" (Турция) - АЕК Ларнака (Кипр) -
Начало в 22:00
Группа С
Хельсинки. "Болт Арена"
ХИК (Финляндия) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:1
Голы: Хетемай, 55 - Тиссера, 10
Равный поединок двух команд, которых мы с большой вероятностью в плей-офф Лиги Европы не увидим. Недостаточно они сильны для такого уровня, хотя некоторые симпатичные моменты и есть.
У "Лудогорца", например, неплохие контратаки и умелый Десподов слева - по влиянию на игру он напоминает Ярмоленко времен "Динамо". У ХИК из козырей - организация и неплохие ветераны во главе с Хетемаем, который сегодня разогнал не одну опасную атаку, а затем сам забил после навеса со штрафного. Наш Игорь Пластун в том эпизоде был рядом, но играл по другому игроку - он не виноват.
Рим. "Стадио Олимпико"
"Рома" (Италия) - "Бетис" (Испания) -
Начало в 22:00
Группа D
Мальме. "Эледа Стэдиум"
"Мальме" (Швеция) - "Унион Берлин" (Германия) - 0:1
Гол: Бекер, 90+2
Этот матч длился 120 минут вместо нормальных 90 - все из-за фанатов "Униона", которые в начале второго тайма забросали поле файерами и петардами, вынудив арбитра увести команды в раздевалки.
"Мальме" точно будет возмущен. Перед перерывом он получил большинство после грубейшей ошибки Шафера и как раз поджимал гостей, когда случилась остановка. За дополнительные полчаса в раздевалке игроки "Униона" остыли, набрались сил и на остаток игры вышли совсем другими - неслучайно и победа осталась за ними благодаря качественному удару Бекера из пределов штрафной. Несправедливо, да, но что поделать? "Мальме" мы в плей-офф ЛЕ не увидим, теперь это почти факт.
Брага. "Эштадиу Мунисипал"
"Брага" (Португалия) - "Унион Сен-Жиллуаз" (Бельгия) -
Начало в 22:00
Группа Е
Кишинев. "Зимбру"
"Шериф" (Молдова) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 0:2
Голы: Давид Сильва, 53, Элустондо, 62
"Ла Реал" идет по ЛЕ без ошибок. "Шериф" здорово сопротивлялся в первом тайме, даже в контратаки выбегал, но 36-летний Давид Сильва таки взломал оборону молдаван эффектным ударом в ближнюю девятку.
После этого хозяева уже поплыли, заработали удаление, потом пропустили от Элустондо после штрафного - и матч можно было заканчивать. Учитывая успех "МЮ" в параллельном матче, борьба за первое место в квартете будет между басками и англичанами - как и ожидалось. Ну, а наш Макс Коваль теперь может сказать, что пропускал от самого Давида Сильвы - кто знает, может, это последний гол гениального ветерана в Европе?
Лимассол. "Цирио"
"Омония" (Кипр) - "МЮ" (Англия) - 2:3
Голы: Ансарифард, 34, Панайоту, 85 - Рашфорд, 53, 84, Марсьяль, 63
Отчет о волевой победе английского гранда над обладателем Кубка Кипра читайте в отдельном материале.
Группа F
Грац. "Меркур Арена"
"Штурм" (Австрия) - "Лацио" (Италия) - 0:0
Полный провал "Лацио", который выпустил основной состав, но создал меньше моментов и играл хуже, чем вторая команда Австрии. И даже позднее удаление у хозяев этого впечатления не изменило.
Амаду Данте, 21-летний левый бек "Штурма", точно имеет большое будущее - он сегодня повозил "Орлов" по полной. У самих итальянцев не запомнился никто - только один эпизод, когда Иммобиле забил гол, отпраздновал, но дальше VAR таки разглядел офсайд. Борьба в группе закручивается, а вопросов к Сарри все больше - 4 очка в 3 турах, ну что это такое?
Хернинг. MCH Арена
"Мидтьюлланн" (Дания) - "Фейенорд" (Нидерланды) -
Начало в 22:00
Группа G
Фрайбург. "Европа-Парк"
"Фрайбург" (Германия) - "Нант" (Франция) -
Начало в 22:00
Пирей. "Георгиос Караискакис"
"Олимпиакос" (Греция) - "Карабах" (Азербайджан) -
Начало в 22:00
Группа H
Белград. "Райко Митич"
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 4:1
Голы: Канга, 27 (с пенальти), 60, Митрович, 35, Катай, 50 - Захариассен, 71
Лидер чемпионата Сербии в очном матче оказался на голову сильнее лидера первенства Венгрии - сюрприз, как ни крути. "Звезда" выдала один из лучших матчей в этом сезоне, задавив соперника выигранными единоборствами. Реализация у сербов тоже была на высшем уровне - один гол Катая чего стоит!
"Фради" уже без украинцев больше владел мячом, зарабатывал стандарты, но это не дворовой футбол, и за пять угловых гол не дают. "Црвена Звезда" возвращается в борьбу за плей-офф.
Фонвьей. "Стад Луи ІІ"
"Монако" (Франция) - "Трабзонспор" (Турция) - 3:1
Голы: Бен-Йеддер, 14, 45+2 (с пенальти), Дисаси, 55 - Бакасетас, 72
Тут у зрителей были шансы посмотреть конкурентный футбол, но их убил уже на 11-й минуте форвард турок Макси Гомес, который лежа на газоне ногами ударил соперника уже на 11-й минуте - конечно, это красная. И, само собой, на этом интрига умерла.
Монегаски без труда и со знанием дела реализовали большинство, хозяйничая в чужой штрафной, словно в своей. Бен-Йеддер был самым эффективным, но это и ожидаемо. До выхода из группы "Монако" осталось набрать 4-5 очков - думается, сдюжат.
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