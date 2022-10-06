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С Бесединым на острие. Стартовые составы на матч Ренн - Динамо

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Стартовые составы команд

С Бесединым на острие. Стартовые составы на матч Ренн - Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Сегодня, 6 октября, Динамо проведет свой третий матч в групповом раунде Лиги Европы – киевляне в выездном матче сыграют с Ренном.

  • Все самые яркие моменты матча Ренн - Динамо доступны в режиме Live в нашем Telegram

Уже известны стартовые составы команд.

Ренн: Манданда, Ассиньон, Родон, Теате, Мелинг, Бурижо, Тет, Угочукву, Тьерре, Майер, Гуйри

Запасные: Доган Алемдар, Сален, Трюффер, Калимуэндо-Мюинга, Ву, Белосьян, Аблен, Г. Дуэ, Д. Дуэ, Франкуаз

Динамо: Бойко – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Беседин

Запасные: Нещерет, Игнатенко, Вивчаренко, Бурда, Пэррис, Ванат, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Тымчик, Сирота

Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Динамо (Киев) Ренн
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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.10.2022 в 21:11
С тупым беседиными на острие...
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С.Карпович. (Ланівці)
06.10.2022 в 21:04
Хана французам.
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0
0
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С.Карпович. (Ланівці)
06.10.2022 в 21:03
Хана французам.
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0
0
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Виктор 2209 (Мехико)
06.10.2022 в 20:45
С Бесединым на острие это снова без гола?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.10.2022 в 21:00
это игра 10 на 12
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