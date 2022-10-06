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С Бесединым на острие. Стартовые составы на матч Ренн - Динамо
Стартовые составы команд
fcdynamo.com
Сегодня, 6 октября, Динамо проведет свой третий матч в групповом раунде Лиги Европы – киевляне в выездном матче сыграют с Ренном.
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Уже известны стартовые составы команд.
Ренн: Манданда, Ассиньон, Родон, Теате, Мелинг, Бурижо, Тет, Угочукву, Тьерре, Майер, Гуйри
Запасные: Доган Алемдар, Сален, Трюффер, Калимуэндо-Мюинга, Ву, Белосьян, Аблен, Г. Дуэ, Д. Дуэ, Франкуаз
Динамо: Бойко – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Кабаев – Беседин
Запасные: Нещерет, Игнатенко, Вивчаренко, Бурда, Пэррис, Ванат, Андриевский, Гармаш, Караваев, Кравченко, Тымчик, Сирота
Напомним, что поединок начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет
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