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Зинченко вне заявки Арсенала на матч с Будё

Лига Европы
(1 голосов)

Украинца нет даже на замене

Зинченко вне заявки Арсенала на матч с Будё

Фото: journalbreak

Новина українською

Александр Зинченко не попал в заявку "Арсенала" на матч 3-го тура Лиги Европы против "Будё-Глимт". В матче с "Тоттенхємом" он провел на поле 73 минуты.

Ранее Зинченко пропустил матч с "Брентфордом" из-за повреждения, но вернулся к дерби северного Лондона 1 октября.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лига Европы Александр Зинченко Будё-Глимт
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Источник:
uefa.com

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