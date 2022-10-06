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Зинченко вне заявки Арсенала на матч с Будё
Украинца нет даже на замене
Фото: journalbreak
Александр Зинченко не попал в заявку "Арсенала" на матч 3-го тура Лиги Европы против "Будё-Глимт". В матче с "Тоттенхємом" он провел на поле 73 минуты.
Ранее Зинченко пропустил матч с "Брентфордом" из-за повреждения, но вернулся к дерби северного Лондона 1 октября.
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Источник:uefa.com
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