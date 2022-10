ЛЕ. Манчестер Юнайтед благодаря заменам одержал волевую победу над командой из Кипра

Лига Европы

Группа E, третий тур

"Нео Стедиум" (Никосия)

Главный арбитр: Жоау Пинейру (Португалия)

Любит “Манчестер Юнайтед” сам себе создать проблемы. Правда, низкий уровень сегодняшнего соперника и замены тен Хага позволили их решить и покинуть стадион в Никосии с тремя заработанными очками. "Омония" – это далеко не "Манчестер Сити" и даже не любая команда АПЛ.

Хотя у “манкунианцев” в первом тайме были те же препятствия, что и всегда. "Красные дьяволы" пытались атаковать, но ключевое слово здесь "пытались", ведь им трудно было даже подступиться к воротам соперника. На схеме хозяева играли с пятью защитниками, однако де-факто сразу восемь полевых находились в оборонительных редутах "зеленых".

Правда, игроки МЮ смогли найти несколько шансов для себя. Первый случай был у Роналду, но его удар парировал голкипер, затем его соотечественник Фернандеш перекинул вратаря, но защитник головой вынес мяч из ленты ворот (еще и той же головой попал в перекладину – обошлось без крови, но было очень больно), а затем Фабиано в прекрасном прыжке парировал не менее красивый обводной удар Антони.

Но все эти моменты гостей привели только к голу хозяев. Маласия решил, что он очень хорошо играет корпусом и в борьбе с тремя оппонентами потерял мяч. Этим левый защитник привез контратаку на свои ворота, которая завершилась голом Ансарифада. Холодный душ? Да нет, уже давно у МЮ нет горячей воды в раздевалках.

What a moment for Omonoia ???? #UEL https://t.co/0A2M6h1t7Q pic.twitter.com/xWFzQZ6Czt

Это подтверждает тот факт, что после перерыва "манкуниацы" вышли совсем другими. Тен Хаг провел две замены, и одна из них сработала уже через чуть больше, чем сем минут. Рашфорд оказался на острие атаки, обыграл Милетича и попал с метров 17-ти точно в правый угол ворот.

Спустя еще несколько минут на поле вышел Марсьяль, которому не понадобилось и 120 секунд для второго гола гостей. Маркус пяткой отдал на француза, а тот из-за пределов штрафной попал в левый угол. Эти два голеадора принесли в игру "манкуниацев" скорость и внезапность. К этому "Омония" готова не была.

Manchester United come back from behind ????#UEL | @ManUtd pic.twitter.com/pNJlcIyZtc