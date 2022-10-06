ЛЕ. Манчестер Юнайтед благодаря заменам одержал волевую победу над командой из Кипра

Лига Европы

Группа E, третий тур

"Нео Стедиум" (Никосия)

Главный арбитр: Жоау Пинейру (Португалия)

Любит “Манчестер Юнайтед” сам себе создать проблемы. Правда, низкий уровень сегодняшнего соперника и замены тен Хага позволили их решить и покинуть стадион в Никосии с тремя заработанными очками. "Омония" – это далеко не "Манчестер Сити" и даже не любая команда АПЛ.

Хотя у “манкунианцев” в первом тайме были те же препятствия, что и всегда. "Красные дьяволы" пытались атаковать, но ключевое слово здесь "пытались", ведь им трудно было даже подступиться к воротам соперника. На схеме хозяева играли с пятью защитниками, однако де-факто сразу восемь полевых находились в оборонительных редутах "зеленых".

Правда, игроки МЮ смогли найти несколько шансов для себя. Первый случай был у Роналду, но его удар парировал голкипер, затем его соотечественник Фернандеш перекинул вратаря, но защитник головой вынес мяч из ленты ворот (еще и той же головой попал в перекладину – обошлось без крови, но было очень больно), а затем Фабиано в прекрасном прыжке парировал не менее красивый обводной удар Антони.

Но все эти моменты гостей привели только к голу хозяев. Маласия решил, что он очень хорошо играет корпусом и в борьбе с тремя оппонентами потерял мяч. Этим левый защитник привез контратаку на свои ворота, которая завершилась голом Ансарифада. Холодный душ? Да нет, уже давно у МЮ нет горячей воды в раздевалках.

Это подтверждает тот факт, что после перерыва "манкуниацы" вышли совсем другими. Тен Хаг провел две замены, и одна из них сработала уже через чуть больше, чем сем минут. Рашфорд оказался на острие атаки, обыграл Милетича и попал с метров 17-ти точно в правый угол ворот.

Спустя еще несколько минут на поле вышел Марсьяль, которому не понадобилось и 120 секунд для второго гола гостей. Маркус пяткой отдал на француза, а тот из-за пределов штрафной попал в левый угол. Эти два голеадора принесли в игру "манкуниацев" скорость и внезапность. К этому "Омония" готова не была.

Да и уступать "Манчестер Юнайтед" в счете – это трудная задача. “Манкуниаци” после двух забитых все равно контролировали мяч, да еще смогли этот контроль благодаря контратаке Роналду-Рашфорда воплотить еще один гол: Маркус оформил дубль. Криштиану тоже изо всех сил пытался сегодня отличиться, только "Омония" оказалась слишком крепким орешком для него, хоть и партнеры очень помогали.

Собственно говоря, киприоты действительно с характером, ведь сразу же после пропущенного они уменьшили разрыв в счете благодаря голу Панайоту. Это была слабость от гостей, которая больше до финального свистка не повторилась.

Кстати, сегодня за хозяев сыграл Безус – за 10 минут он запомнился лишь ссорой с Мактоминеем. Украинско-шотландское противостояние и здесь оставило свой след.

Три очка помогают "манкуниацам" сохранить свою вторую позицию, однако на вершине квартета все равно находится "Реал Сосьедад" с максимально возможными девятью зачетными пунктами. А "Омония" и дальше замыкает турнирную таблицу с нулем очков в активе.

"Омония" (Никосия, Кипр) - "Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия) 2:3

Голы: Ансарифард 34, Панайоту 85 – Рашфорд 53, 84, Марсьяль 63

Омония: Фабиано – Мэттьюс, Милетич (Безус 82), Юсте, Ланг, Лецякс – Дискеруд (Панайоту 72), Харалампус, Баркер (Папулис 61) – Бруну (Лоизу 72), Ансарифорд (Какулис 61)

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Далот, Линделеф, Мартинес, Маласия (Шоу 46) – Каземиро (Мактоминей 74), Эриксен – Антони (Фред 82), Фернандеш (Марсьяль 61), Санчо (Рашфорд 46) – Роналду

Предупреждения: Харалампус 62, Какулис 87 – Мартинес 87, Шоу 90+4