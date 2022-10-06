Ренн – Динамо. 1:0. Хозяева открывают счет ударом в девятку – Видео

"Ренн" забивает первым в противостоянии третьего тура Лиги Европы с "Динамо" Киев. Гол в девятку.

Амин Гуири делает передачу Мартину Террье, после которой последний пробивает в "девять". Вратарь бессилен.

23' Мартин Террье – 1:0.