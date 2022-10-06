Эффектная комбинация. Динамо сравняло счет в матче с Ренном – Видео

"Динамо" отыгрывается в матче Лиги Европы против "Ренна". Виктор Цыганков забивает первый мяч киевлян.

Виктор Цыганков оказывается первым на подборе и сильно пробивает под перекладину.

33' Виктор Цыганков – 1:1.