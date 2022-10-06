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Эффектная комбинация. Динамо сравняло счет в матче с Ренном – Видео

Лига Европы
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Осталось забить ещё один

Эффектная комбинация. Динамо сравняло счет в матче с Ренном – Видео

фото - Олександр Приходько

Новина українською

"Динамо" отыгрывается в матче Лиги Европы против "Ренна". Виктор Цыганков забивает первый мяч киевлян.

Виктор Цыганков оказывается первым на подборе и сильно пробивает под перекладину.

33' Виктор Цыганков – 1:1.

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В статье: Динамо (Киев) Ренн Виктор Цыганков
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