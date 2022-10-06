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Эффектная комбинация с пасом пяткой от Беседина. Динамо сравняло счет в матче с Ренном – Видео
Осталось забить ещё один
фото - Олександр Приходько
"Динамо" отыгрывается в матче Лиги Европы против "Ренна". Виктор Цыганков забивает первый мяч киевлян.
Виктор Цыганков оказывается первым на подборе и сильно пробивает под перекладину.
33' Виктор Цыганков – 1:1.
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