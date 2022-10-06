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ЛЕ. Ренн - Динамо 2:1. Это уже не симптом, а болезнь
Третье подряд поражение команды Луческу в группе евротурнира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Любой другой тренер после такого старта попрощался бы с работой в "Динамо". Но у Мирча Луческу огромный кредит доверия. В этой конкретной ситуации, когда мало что выходит, за румына "играют" авторитет и репутация. Однако это защищает только от внешних факторов. А как быть с внутренними? Луческу ненавидит проигрывать и любит побеждать. Так что три поражения на старте Лиги Европы – это не просто удар по самолюбию, это нож в живую плоть. И единственное лекарство против этого – победы.
"Ренн" был фаворитом, но "Динамо" было некуда отступать – с таким контекстом и начали матч. И сначала все шло так, как ожидали – с превосходством французов. Не просто преимущество, а тотальное доминирование. Киевляне не получали возможности перевести дыхание, хотя Бойко не вертелся словно муха в кипятке. Но это из-за сбитого прицела Асиньона, Майера, Терье. Их позиции для ударов соответствовали максимальным значениям xG, но всё летело на трибуны. Все, кроме двух ударов, авторами которых стали Буриго и Терье. С первым испытанием справился Бойко, со вторым – нет. Гол пришел после ошибки Дубинчака в центре поля, быстрого продвижения французов, тонкой передачи Гуйри и, собственно, удара Терье.
У "Динамо" не было ничего. Два удара Сидорчука серьезно воспринимать не следует (далеко выше ворот). Но в этом кроется характерная особенность команды Мирчи Луческу (вспомните гол из ничего в ворота "Фенербахче" – это из свежего) – она умеет быть рациональной, выжимать максимум из минимума.
В этот раз получилось не просто эффективно, но и эффектно. По крайней мере, предголевая передача Беседина на Буяльского пяткой – это просто праздник для гурманов. Виталий подключил Цыганкова, тот с первой попытки не переиграл Манданду, но на добивании сильно и точно сыграл уже другой ногой.
Гол успокоил "Динамо". Инициатива и дальше была у "Ренна", но уже не было тех кружев, которые французы плели у ворот Бойко в начале матча. Удар Майера напомнил о тревожных временах, но выглядело это уже не столь целостно. То есть, это уже была вспышка французской активности в равной игре. Второй тайм обещал много интриги.
Началась 45-минутка №2 в том же ключе, что и первая – с атак "Ренна". Асиньон снова пробил неудачно (даже дважды), Бойко снова сыграл надежно, когда попал Тэт. "Динамо" снова просто ждало.
Время шло и стартовый отрезок тайма сменился серединой. Но не изменилось разделение сил на поле, как это было до отдыха. "Ренн" продолжал нагнетать, будучи в погоне за тремя очками. Удар Буриго был неточным, а вот Дисаер Ду попал туда, где стоял Бойко. Чаще "Динамо" отбивалось от атак бретонцев не благодаря собственной сильной оборонительной игре, а благодаря ошибка игроков "Ренна" на завершающей фазе. Можно и так, при условии, что противопоставляется контригра.
Ее, однако, почти не было. Удар Кабаева – это хорошо, но мало. Удар Сидорчука – еще лучше. Но уже было понятно, что для "Динамо" в этой ситуации важнее не пропустить, чем забить. А в таких ситуациях все всегда складывается по-плохому: и вот получите. Ошибка Попова ("лавры" должны разделить Бойко и Дубинчак), мяч перехватил Ду, реализовав выход один на один.
Во второй раз подряд в этой Лиге Европы "Динамо" проигрывает, пропуская на последних минутах. Это очень плохо. Еврокубковая весна – под большим вопросом.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Фенербахче"
|3
|2
|1
|0
|6-3
|+3
|7
|2
|"Ренн"
|3
|2
|1
|0
|6-4
|+2
|7
|3
|АЕК
|3
|1
|0
|2
|2-4
|-2
|3
|4
|Динамо
|3
|0
|0
|3
|2-5
|-3
|0
Лига Европы. Группа В. Третий тур
Франция. Ренн. Стадион: "де ла Рут де Лорьян"
"Ренн" - "Динамо" 2:1
Голы: Мартен Терье 23, Дисаер Ду 89 - Виктор Цыганков 33
"Ренн": Стив Манданда, Артур Теат, Бенжамен Буриго (Адриен Трюффер 85), Амин Гуйри (Дисаер Ду 64), Флавьен Тэт, Ловро Майер (Арно Калимуэндо-Муинга 64), Мартен Терье (Матис Аблин 79), Лоренц Асиньон, Биргер Мелинг, Чимуаня Угочукву, Джо Родон
"Динамо": Денис Бойко, Денис Попов (Константин Вивчаренко 90+2), Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Владислав Ванат 79), Владимир Шепелев, Виктор Цыганков (Александр Караваев 86), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Артем Беседин, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзёра
Предупреждение: Александр Сирота 88
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