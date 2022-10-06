ЛЕ. Ренн - Динамо 2:1. Это уже не симптом, а болезнь

Любой другой тренер после такого старта попрощался бы с работой в "Динамо". Но у Мирча Луческу огромный кредит доверия. В этой конкретной ситуации, когда мало что выходит, за румына "играют" авторитет и репутация. Однако это защищает только от внешних факторов. А как быть с внутренними? Луческу ненавидит проигрывать и любит побеждать. Так что три поражения на старте Лиги Европы – это не просто удар по самолюбию, это нож в живую плоть. И единственное лекарство против этого – победы.

"Ренн" был фаворитом, но "Динамо" было некуда отступать – с таким контекстом и начали матч. И сначала все шло так, как ожидали – с превосходством французов. Не просто преимущество, а тотальное доминирование. Киевляне не получали возможности перевести дыхание, хотя Бойко не вертелся словно муха в кипятке. Но это из-за сбитого прицела Асиньона, Майера, Терье. Их позиции для ударов соответствовали максимальным значениям xG, но всё летело на трибуны. Все, кроме двух ударов, авторами которых стали Буриго и Терье. С первым испытанием справился Бойко, со вторым – нет. Гол пришел после ошибки Дубинчака в центре поля, быстрого продвижения французов, тонкой передачи Гуйри и, собственно, удара Терье.

У "Динамо" не было ничего. Два удара Сидорчука серьезно воспринимать не следует (далеко выше ворот). Но в этом кроется характерная особенность команды Мирчи Луческу (вспомните гол из ничего в ворота "Фенербахче" – это из свежего) – она умеет быть рациональной, выжимать максимум из минимума.

В этот раз получилось не просто эффективно, но и эффектно. По крайней мере, предголевая передача Беседина на Буяльского пяткой – это просто праздник для гурманов. Виталий подключил Цыганкова, тот с первой попытки не переиграл Манданду, но на добивании сильно и точно сыграл уже другой ногой.

Гол успокоил "Динамо". Инициатива и дальше была у "Ренна", но уже не было тех кружев, которые французы плели у ворот Бойко в начале матча. Удар Майера напомнил о тревожных временах, но выглядело это уже не столь целостно. То есть, это уже была вспышка французской активности в равной игре. Второй тайм обещал много интриги.

Началась 45-минутка №2 в том же ключе, что и первая – с атак "Ренна". Асиньон снова пробил неудачно (даже дважды), Бойко снова сыграл надежно, когда попал Тэт. "Динамо" снова просто ждало.

Время шло и стартовый отрезок тайма сменился серединой. Но не изменилось разделение сил на поле, как это было до отдыха. "Ренн" продолжал нагнетать, будучи в погоне за тремя очками. Удар Буриго был неточным, а вот Дисаер Ду попал туда, где стоял Бойко. Чаще "Динамо" отбивалось от атак бретонцев не благодаря собственной сильной оборонительной игре, а благодаря ошибка игроков "Ренна" на завершающей фазе. Можно и так, при условии, что противопоставляется контригра.

Ее, однако, почти не было. Удар Кабаева – это хорошо, но мало. Удар Сидорчука – еще лучше. Но уже было понятно, что для "Динамо" в этой ситуации важнее не пропустить, чем забить. А в таких ситуациях все всегда складывается по-плохому: и вот получите. Ошибка Попова ("лавры" должны разделить Бойко и Дубинчак), мяч перехватил Ду, реализовав выход один на один.

Во второй раз подряд в этой Лиге Европы "Динамо" проигрывает, пропуская на последних минутах. Это очень плохо. Еврокубковая весна – под большим вопросом.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Фенербахче" 3 2 1 0 6-3 +3 7 2 "Ренн" 3 2 1 0 6-4 +2 7 3 АЕК 3 1 0 2 2-4 -2 3 4 Динамо 3 0 0 3 2-5 -3 0

Лига Европы. Группа В. Третий тур

Франция. Ренн. Стадион: "де ла Рут де Лорьян"

"Ренн" - "Динамо" 2:1

Голы: Мартен Терье 23, Дисаер Ду 89 - Виктор Цыганков 33

"Ренн": Стив Манданда, Артур Теат, Бенжамен Буриго (Адриен Трюффер 85), Амин Гуйри (Дисаер Ду 64), Флавьен Тэт, Ловро Майер (Арно Калимуэндо-Муинга 64), Мартен Терье (Матис Аблин 79), Лоренц Асиньон, Биргер Мелинг, Чимуаня Угочукву, Джо Родон

"Динамо": Денис Бойко, Денис Попов (Константин Вивчаренко 90+2), Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Владислав Ванат 79), Владимир Шепелев, Виктор Цыганков (Александр Караваев 86), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Артем Беседин, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзёра

Предупреждение: Александр Сирота 88