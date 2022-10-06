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ЛЕ. Ренн - Динамо 2:1. Это уже не симптом, а болезнь

Лига Европы
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(5 голосов)

Третье подряд поражение команды Луческу в группе евротурнира

ЛЕ. Ренн - Динамо 2:1. Это уже не симптом, а болезнь

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Любой другой тренер после такого старта попрощался бы с работой в "Динамо". Но у Мирча Луческу огромный кредит доверия. В этой конкретной ситуации, когда мало что выходит, за румына "играют" авторитет и репутация. Однако это защищает только от внешних факторов. А как быть с внутренними? Луческу ненавидит проигрывать и любит побеждать. Так что три поражения на старте Лиги Европы – это не просто удар по самолюбию, это нож в живую плоть. И единственное лекарство против этого – победы.

"Ренн" был фаворитом, но "Динамо" было некуда отступать – с таким контекстом и начали матч. И сначала все шло так, как ожидали – с превосходством французов. Не просто преимущество, а тотальное доминирование. Киевляне не получали возможности перевести дыхание, хотя Бойко не вертелся словно муха в кипятке. Но это из-за сбитого прицела Асиньона, Майера, Терье. Их позиции для ударов соответствовали максимальным значениям xG, но всё летело на трибуны. Все, кроме двух ударов, авторами которых стали Буриго и Терье. С первым испытанием справился Бойко, со вторым – нет. Гол пришел после ошибки Дубинчака в центре поля, быстрого продвижения французов, тонкой передачи Гуйри и, собственно, удара Терье.

У "Динамо" не было ничего. Два удара Сидорчука серьезно воспринимать не следует (далеко выше ворот). Но в этом кроется характерная особенность команды Мирчи Луческу (вспомните гол из ничего в ворота "Фенербахче" – это из свежего) – она умеет быть рациональной, выжимать максимум из минимума.

В этот раз получилось не просто эффективно, но и эффектно. По крайней мере, предголевая передача Беседина на Буяльского пяткой – это просто праздник для гурманов. Виталий подключил Цыганкова, тот с первой попытки не переиграл Манданду, но на добивании сильно и точно сыграл уже другой ногой.

Гол успокоил "Динамо". Инициатива и дальше была у "Ренна", но уже не было тех кружев, которые французы плели у ворот Бойко в начале матча. Удар Майера напомнил о тревожных временах, но выглядело это уже не столь целостно. То есть, это уже была вспышка французской активности в равной игре. Второй тайм обещал много интриги.

Началась 45-минутка №2 в том же ключе, что и первая – с атак "Ренна". Асиньон снова пробил неудачно (даже дважды), Бойко снова сыграл надежно, когда попал Тэт. "Динамо" снова просто ждало.

Время шло и стартовый отрезок тайма сменился серединой. Но не изменилось разделение сил на поле, как это было до отдыха. "Ренн" продолжал нагнетать, будучи в погоне за тремя очками. Удар Буриго был неточным, а вот Дисаер Ду попал туда, где стоял Бойко. Чаще "Динамо" отбивалось от атак бретонцев не благодаря собственной сильной оборонительной игре, а благодаря ошибка игроков "Ренна" на завершающей фазе. Можно и так, при условии, что противопоставляется контригра.

Ее, однако, почти не было. Удар Кабаева – это хорошо, но мало. Удар Сидорчука – еще лучше. Но уже было понятно, что для "Динамо" в этой ситуации важнее не пропустить, чем забить. А в таких ситуациях все всегда складывается по-плохому: и вот получите. Ошибка Попова ("лавры" должны разделить Бойко и Дубинчак), мяч перехватил Ду, реализовав выход один на один.

Во второй раз подряд в этой Лиге Европы "Динамо" проигрывает, пропуская на последних минутах. Это очень плохо. Еврокубковая весна – под большим вопросом.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Фенербахче" 3 2 1 0 6-3 +3 7
2 "Ренн" 3 2 1 0 6-4 +2 7
3 АЕК 3 1 0 2 2-4 -2 3
4 Динамо 3 0 0 3 2-5 -3 0

Лига Европы. Группа В. Третий тур
Франция. Ренн. Стадион: "де ла Рут де Лорьян"
"Ренн" - "Динамо" 2:1
Голы: Мартен Терье 23, Дисаер Ду 89 - Виктор Цыганков 33

"Ренн": Стив Манданда, Артур Теат, Бенжамен Буриго (Адриен Трюффер 85), Амин Гуйри (Дисаер Ду 64), Флавьен Тэт, Ловро Майер (Арно Калимуэндо-Муинга 64), Мартен Терье (Матис Аблин 79), Лоренц Асиньон, Биргер Мелинг, Чимуаня Угочукву, Джо Родон

"Динамо": Денис Бойко, Денис Попов (Константин Вивчаренко 90+2), Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев (Владислав Ванат 79), Владимир Шепелев, Виктор Цыганков (Александр Караваев 86), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Артем Беседин, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзёра

Предупреждение: Александр Сирота 88

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) Ренн
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Комментарии (55)
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Siren05 (Мариуполь)
07.10.2022 в 00:28
Ничего страшного. Шансы ещё есть. Надо немного поднапрячься и выиграть следующик 3 игры и ... опа ля - ДК в лиге конференций. А там задаст всем жару!
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0
0
oleg.m.3972 (Харьков)
07.10.2022 в 00:21
По теории вероятности в течении сезона гол в ворота соперника может забить любой игрок команды. Даже вратарь. В случае с Бесединым эта теория почему-то не работает...
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+4
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
07.10.2022 в 00:23
Ответить
0
-1
Webracer (Київ)
07.10.2022 в 00:24
Як може Бєсєдін забити гол, коли вся атака Динамо це перепасовка в своєму штрафному? Мабуть саме тому Динамо і не потрібні нападники, вони ж всерівно весь матч сидять біля своїх воріт.
Ответить
0
-3
Тренерую (Столица)
07.10.2022 в 00:25
Он не умеет открываться под мяч!
+1
0
oleg.m.3972 (Харьков)
07.10.2022 в 00:26
Ну, Цыганков как-то забил ? А он ведь, в отличие от Беседина, не нападающий...
+1
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2022 в 00:20
Для чого цей дерев'яний Бєсєдін постійно у старті?
Ответить
+2
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.10.2022 в 00:19
Йдуть на побиття нового антирекорду в ЛЕ?
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+1
-1
Webracer (Київ)
07.10.2022 в 00:16
Якого вони весь матч перепасовувалися в штрафному майданчику. До середини поля дійдуть і знову на голкіпера. Це не футбол це якесь гівно. Було тільки питанням часу, коли ця перепасовка стане фатальною. Якщо раніше траплялися такі перепасовки в штрафному, то тепер це вже стиль гри. Тепер вся гра проходить в перепасовці в своєму штрафному майданчику. Звідки це пішло, хто їх цьому надоумив? І що найгірше збірна теж починає закріплювати такий стиль гри, стиль перепасовок в штрафному і постійна гра назад. 1. Вибивати треба м'яч. Просто заборонити ці катання м'яча в штрафній. 2. Заборонити паси назад, бо це просто смішно виглядає.
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+1
-1
Тренерую (Столица)
07.10.2022 в 00:17
Это работа тренера)
Ответить
+1
-1
Webracer (Київ)
07.10.2022 в 00:21
У мене таке враження, що це якесь болото. З кожним роком, з кожним матчем футбол у виконанні Динамо стає все примітивнчшим і примітивнішим. Скільки вже було тих тренерів, а дно все пробивається і пробивається. Що буде цього сезону? Виліт з УПЛ?
0
-1
Тренерую (Столица)
07.10.2022 в 00:16
Надо вместо цыгана брать Реброва и срочно!!!
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
07.10.2022 в 00:17
Ребров сказал, шо видал он это Динамо.
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+1
-2
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2022 в 00:15
Цигана треба гнати, але нікому
Ответить
+2
-2
aleks68
07.10.2022 в 00:23
зачем гнать?пусть продолжает работать и дальше
Ответить
+1
-1
alex.belogubko (одесса)
07.10.2022 в 00:12
они позорят Украину и имя клуба ДК
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.10.2022 в 00:11
Коментатор: Ренн останнім часом грає в веселий футбол і багато забиває, а Динамо останнім часом грає по іншому і забиває мало.......... Цікава стратегія)
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0
-1
NikosFutboloidos (Chop)
07.10.2022 в 00:10
Не буде результату в командах де одні гравці повні нулі (дубінчак, поляк, попов, той що з Зорі, форвард сраний) інші так собі ( воротар, шемпелев, сидр, буй) а деякі надуті зірки ( циганик, захисник тотенгема). В кращі часи динамо при Лобановському вони до онови за кілометр не допускалися б. А так маємо те що маємо: фізика 0, техніка 0, бажання -1, тренер старий вибачте дебіл, президент сраний колоборант. В Дніпра те ж саме!!!. Ну а Шахта в нормі завдяки тренеру і більш менш вкомплектованому складу ( непогані колишні легіонери) випадають хіба Конопля і центральний друг Попова.
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+1
-2
download1 (huyersk)
07.10.2022 в 00:10
Суркісам привіт!))
Ответить
+2
-1
Andrumas (Düsseldorf)
07.10.2022 в 00:09
Цыганык обещал другое Динамо после матчей сборных, он имел ввиду чемпионат мира или Европы?
Ответить
+3
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
07.10.2022 в 00:08
А Гармаш играл? Нет? Ну, а шо ж вы тогда хотели?
Ответить
0
-3
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
07.10.2022 в 00:06
Попов від початку робив купу помилок, як позиційних так і технічних. Стомився від постійних переїздів і розлуки з сім'єю....
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+5
-1
Pianist (Киев)
07.10.2022 в 00:13
Ну як же ми їх не розуміємо! Їм важко. Їхні губодуйки зачекалися, це ж стрес. Це ж не чоловіка чекати з війни… С»уки грьобані.
Ответить
+2
-1
Тренерую (Столица)
07.10.2022 в 00:20
Зато понтов и наколок ...
Ответить
+2
0
avatar
Прocтo Тoлик (Одесса)
07.10.2022 в 00:06
Не смотрел, но одобряю
Ответить
+2
-1
VictorVG (Белая Церковь)
07.10.2022 в 00:06
Попов ........більше нема що писати
Ответить
+3
-1
fanmykolaiv (Миколаїв)
07.10.2022 в 00:05
Стадо баранів! Я думав ( все що вони можуть)тільки на свою половину поля паси віддавати. Та де там, комедія безплатна! Чесно кажучи вже одного тільки хочеться, коли іх клоунів , вже погонять разом із Суркісами!
Ответить
+4
0
sidor3 (Киев)
07.10.2022 в 00:03
Магата тренером в Динамо. Он их быстро научит играть вместе с СУРКИСАМИ
Ответить
+1
-1
George_D (Харьков)
07.10.2022 в 00:06
За что Магату такое наказание? Чего он плохого сделал?
Ответить
+1
-1
miruk 81 (львів)
07.10.2022 в 00:09
В нас є свій Магат Лужний, думаю єдиний хто б ще міг навести порядок
Ответить
+1
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
07.10.2022 в 00:03
Олег Попов
Ответить
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.10.2022 в 00:01
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.10.2022 в 00:01
гопник налажал
Ответить
+4
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.10.2022 в 00:00
Можливо вже пора гнати цигана на пенсію???
Ответить
+3
-2
miruk 81 (львів)
07.10.2022 в 00:00
До чого тут Попов? Нікчемна гра. Доходимо до чужого штрафного і пас на свого воротаря. Результат не по грі, мало б бути 3 - 1 або 4-1. Просвітку не видно взагалі.
Ответить
+4
-2
Pianist (Киев)
07.10.2022 в 00:00
Мажоры-молокососы с татухами «blessed» на шеях, вскормленные на ворованные суркисом деньги, под руководством старого луческу, отрицающего войну - где-то в паузе между Мальдивами обиделись на сложности переездов в военное время, а также на то, что теперь редко видят своих губодуек - и как результат в очередной раз нас»рали на всю страну, болельщиков, Киев и всех, кто в такое сложное время хотел бы порадоваться спортивным достижениям Украины. Какие же это по»донки, а не футболисты!
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+7
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.10.2022 в 00:00
Навіщо Я це дивився??? Чекав чуда? Ні, просто гаяв час(((
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+3
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
06.10.2022 в 23:59
Попов непогано здув свисток.
Ответить
+2
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
06.10.2022 в 23:59
Капец. Для третьего места в группе придумали лигу конференции. Надо что-то придумать для четвёртых в группе. Ну а что , шутка что ли, ездить по разным странам и обсераться? )
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
07.10.2022 в 00:03
4 место идёт в раздевалочный турнир)))
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
07.10.2022 в 00:12
в ЛЛ (Лигу Лузеров)
Ответить
0
-1
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Барселиниуc (землянин)
07.10.2022 в 00:14
Или в Лигу Настольного футбола.
Ответить
0
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
06.10.2022 в 23:59
Динамо -дно, скільки можна мучити вболівальників? Суркіси з Луческу геть. Куди дивиться Київ і кияни?
Ответить
+5
0
Pianist (Киев)
07.10.2022 в 00:01
А що ми можемо зробити? Ці юні дебіли давно вже с»рати на нас хотіли. Як і суркіси.
Ответить
+1
-1
sidor3 (Киев)
06.10.2022 в 23:59
как можно сыграть в ничью или выиграть если играешь в 9 против 13 и у тебя в команде играет Беседин и Попов
Ответить
+6
0
Тренерую (Столица)
06.10.2022 в 23:58
Таких идиотов как Попов, Сидорчук, Беседин - надо ещё поискать. Луческу - надо гнать и побыстрее!!!
Ответить
+6
0
sidor3 (Киев)
07.10.2022 в 00:01
что может Луческу сделать с этими горе футболистами. не один тренер в мире кроме Магата.
Ответить
+2
-1
Тренерую (Столица)
07.10.2022 в 00:04
За три года можно было сделать очень много... Цыгану давно пора на пенсию.
+3
-1
Рівнянин (Рівне)
06.10.2022 в 23:58
Дід сліпий ,чи що? Неозброєним оком видно,що Попов абсолютно не в формі,але він тупо ставить його в основу!
Ответить
+4
0
LEVgcUqs (Чернігів)
07.10.2022 в 00:00
Він не тільки Попова ставить, Беседін, Шепелев, Дубінчак.....
Ответить
+3
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.10.2022 в 00:03
Поміняв на 93хв. ))))
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+2
0
Karamba911 (Львів)
06.10.2022 в 23:57
Думав, що сьогодні найгірший- Кабаєв...., но Попов показав клас(((
Ответить
+5
-1
Рівнянин (Рівне)
06.10.2022 в 23:56
Сидорчук,Шепєлєв,Попов....та майже всі- ПОРНО!!!
Ответить
+5
-1
Mexxxxx (Просяная)
06.10.2022 в 23:54
У нас наверное есть футбольная концепция, обязательная для всех клубов и сборных. С первых минут надо играть прижавшись к своим воротам, чтоб нас хорошо повозили, поразрывали, забили. Потом мы начинаем играть как нормальные люди, идем в атаку, переводим игру хотя бы в центр поля. Иногда играем потом даже с преймуществом, хотя чаще остаемся жертвой до конца игры, у которой привычка отбиваться. Зачем вот этот футбольный мазохизм, в чем его смысл? От него вот рождается новая традиция наша, которой мир не видел, мы не просто играем поперек поля на своей половине поля, как было всегда, мы теперь разыгрываем мяч прям в своей штрафной. Когда оно изменится, когда уже будет игра с риском, открыто, на скоростях, а не по счету, на удержание, осторожно...
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+9
0
Pianist (Киев)
07.10.2022 в 00:16
Когда? Никогда.
Ответить
0
0

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