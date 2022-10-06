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Лига Европы. Второй состав Арсенала не испытал проблем в матче с Будё-Глимтом

Лига Европы
(1 голосов)

Команда Артеты уверенно берет три очка

Лига Европы. Второй состав Арсенала не испытал проблем в матче с Будё-Глимтом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время

Арсенал - Будё-Глимт 3:0

Голы: Нкетиа 23, Холдинг 28, Виейра 85

Арсенал: Тернер, Холдинг, Томиясу, Габриэл, Тирни, Джака, Локонга, Маркиньос, Виейра, Нкетиа, Мартинелли.

Будё-Глимт: Хайкин, Сампстед, Мое, Лоде, Вембангомо, Салтнес, Берг, Ветлесен, Пеллегрино, Эспеёрд, Мвука.

Предупреждения: Джака 42 - Вембангомо 34, Сампстед 53.

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В статье: Арсенал (Лондон) Лига Европы Будё-Глимт
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