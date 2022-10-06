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Ренн – Динамо. 2:1. Киевляне умудряются привезти в самой концовке – Видео
Оборона...
Фото: Getty Images
"Ренн" в самой концовке встречи использует оплошность обороны киевлян и забивает "Динамо" второй. Отличился Десир Дуэ.
89' Десир Дуэ – 2:1.
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Комментарии (7)
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