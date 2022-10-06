  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Ренн – Динамо. 2:1. Киевляне умудряются привезти в самой концовке – Видео
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ренн – Динамо. 2:1. Киевляне умудряются привезти в самой концовке – Видео

Лига Европы
Обновлено
(2 голосов)

Оборона...

Ренн – Динамо. 2:1. Киевляне умудряются привезти в самой концовке – Видео

Фото: Getty Images

Новина українською

"Ренн" в самой концовке встречи использует оплошность обороны киевлян и забивает "Динамо" второй. Отличился Десир Дуэ.

89' Десир Дуэ – 2:1.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Динамо (Киев) Ренн
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Ivan1972 (МАРИУПОЛЬ)
07.10.2022 в 00:26
П(ж)опов прої.ав у першому пропущеному голі, не підставив ногу у момент удару і привіз другий, педе.аст. І це не перший раз у його кар'єрі. Нахера такий захисник взагалі потрібен.
Ответить
0
0
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
07.10.2022 в 00:26
Абсолютно идиотская практика перекатывать мяч между игроками и вратарём в условиях когда соперник рядом как болезнь поразила наши клубы! Так вот и Шахта так и Днепр и вот уже и киевляне докатались, блин! Сколько же можно привозить себе проблем такой вот тактикой?!!
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
07.10.2022 в 00:04
Коли Беседін хоч щось робить для команди, утім це не врятувала от привозу від захисника... А могли і відбитися.
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
06.10.2022 в 23:57
Ось так одна сви... працю всієї команди прос...
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
06.10.2022 в 23:57
Какие же конченные недофутболисты. Ужас. Смотреть противно.
Ответить
0
-1
vlotko (Броди)
07.10.2022 в 00:00
Рен потратив 56 млн на трансфери, а ДК скільки ? А ви недофутболісти.
Ответить
+1
-1
alex.belogubko (одесса)
07.10.2022 в 00:04
у нас Беседин и Сидорчук стоят больше 50 лямов --доигралась защита вот вам и результат --штрафовать надо за проиграши всю команду и тренера
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде