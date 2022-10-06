Ренн – Динамо. 2:1. Киевляне умудряются привезти в самой концовке – Видео

Абсолютно идиотская практика перекатывать мяч между игроками и вратарём в условиях когда соперник рядом как болезнь поразила наши клубы! Так вот и Шахта так и Днепр и вот уже и киевляне докатались, блин! Сколько же можно привозить себе проблем такой вот тактикой?!!