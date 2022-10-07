Мирча Луческу: Попов совершил ошибки, которые недопустимы для профессионального игрока

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги выездного матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Ренном", который завершился победой французов со счетом 2:1.

– Досадно, что мы сегодня проиграли. Хорошо начали игру, демонстрировали неплохую технику и скорость, нам удавалось справиться с атаками соперника. Но в конце матча мы потеряли концентрацию, как уже случалось в матчах с "Фенербахче" и АЕКом. В будущем мы должны исправить эти ошибки и быть абсолютно сосредоточенными.

"Ренн" – это очень хорошая команда, у них есть динамика и скорость, они удачно играли на перехватах.

В следующих матчах нужно приложить максимальные усилия и сделать все возможное и невозможное, чтобы исправить турнирную ситуацию.

- Каким вы видите предстоящее выступление "Динамо" в Лиге Европы?

– Мы все время находимся в пути, переезжаем между Львовом, Краковом и другими городами, поэтому у нас нет возможности полностью сосредоточиться на подготовке. Но в такой сложной ситуации мы приложим все усилия, чтобы достичь положительных результатов.

– В последних четырех матчах со стартовых минут в атаке выходил Гармаш. Почему вы сегодня сделали ставку на Беседина?

– Я выбрал сегодня Беседина, потому что он мог навязать борьбу двум сильным центральным защитникам – Родону и Теате. Считаю, что Артём сыграл очень хорошо. Посмотрим, возможно, в следующем матче выйдет другой нападающий, ведь мы играем каждые три дня и впереди еще долгий турнирный путь.

– Замена Попова была воспитательным моментом для него?

– Да. Попов совершил ошибки, которые недопустимы для профессионального игрока. Он трижды пытался делать передачи на Сидорчука, которого накрывал оппонент. В этих моментах мы теряли мяч, и "Ренн" получал возможности для очень опасных контратак. Можно делать диагональ из центра поля на фланг, но диагональ с фланга в центр может привести к перехвату мяча соперником и голевому моменту.

– Как вы воспринимаете совместную заявку Украины, Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030?

– Это замечательное решение. Чемпионат мира - очень важное событие, благодаря которому Украина может выйти на международную арену и обрести популярность во всем мире. Тем более, в Украине недавно были построены четыре больших стадиона, которые могут принять матчи мундиаля.