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Тренер Ренна: Наши волевые качества и хорошая игра вымотали Динамо

Лига Европы
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Брюно Женезьо - о домашней победе в Лиге Европы

Тренер Ренна: Наши волевые качества и хорошая игра вымотали Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Наставник французского "Ренна" Брюно Женезьо дал комментарий после домашней победы над киевским "Динамо" в 3-м туре группового раунда Лиги Европы (2:1).

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"Несмотря на то, что победа была одержана только в конце матча, она целиком заслужена. Наша команда показала волевые качества и хорошее качество игры, которая вымотала соперника. У всех команд есть слабые места, и мы поплатились за это. Это единственный негативный момент, который я увидел сегодня.

В целом, мне очень понравился рисунок игры моей команды, созданный при участии всех игроков. В нашей игре против хорошего коллектива были благородство и разнообразие, а вышедшие на замены молодые игроки придали нашей игре решимости.

Лесли Угочукву и Лоренц Ассиньон – это футболисты, хорошо работающие на тренировках, серьезные, добросовестные и внимательные. Приятным моментом для клуба является то, что команда завершила еврокубковый матч с шестью игроками, родившимися в период с 2002-го по 2005 год. Это очень позитивно для будущего. Лесли прогрессирует, но когда играешь регулярно, это проще. Лоренц оправдал наши ожидания, как и всегда.

Еще рано говорить о каких-то достижениях, но мы на верном пути. Мы должны хорошо выступить в турнире до конца, начиная с ближайшего ответного матча против "Динамо" в Кракове. Но прежде нам необходимо сосредоточиться на дерби против "Нанта", - подытжил Женезьо.

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В статье: Динамо (Киев) Ренн Бруно Женезио
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Источник:
fcdynamo.com

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