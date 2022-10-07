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Тренер Ренна: Наши волевые качества и хорошая игра вымотали Динамо
Брюно Женезьо - о домашней победе в Лиге Европы
Фото: ФК Динамо Київ
Наставник французского "Ренна" Брюно Женезьо дал комментарий после домашней победы над киевским "Динамо" в 3-м туре группового раунда Лиги Европы (2:1).
"Несмотря на то, что победа была одержана только в конце матча, она целиком заслужена. Наша команда показала волевые качества и хорошее качество игры, которая вымотала соперника. У всех команд есть слабые места, и мы поплатились за это. Это единственный негативный момент, который я увидел сегодня.
В целом, мне очень понравился рисунок игры моей команды, созданный при участии всех игроков. В нашей игре против хорошего коллектива были благородство и разнообразие, а вышедшие на замены молодые игроки придали нашей игре решимости.
Лесли Угочукву и Лоренц Ассиньон – это футболисты, хорошо работающие на тренировках, серьезные, добросовестные и внимательные. Приятным моментом для клуба является то, что команда завершила еврокубковый матч с шестью игроками, родившимися в период с 2002-го по 2005 год. Это очень позитивно для будущего. Лесли прогрессирует, но когда играешь регулярно, это проще. Лоренц оправдал наши ожидания, как и всегда.
Еще рано говорить о каких-то достижениях, но мы на верном пути. Мы должны хорошо выступить в турнире до конца, начиная с ближайшего ответного матча против "Динамо" в Кракове. Но прежде нам необходимо сосредоточиться на дерби против "Нанта", - подытжил Женезьо.
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