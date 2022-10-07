Заховайло: Попова после этой игры я бы отправил не в дубль, а торговать картошкой на базар

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского "Динамо" от французского "Ренна" (1:2) в матче третьего раунда группового этапа Лиги Европы.

"Отскочить не получилось. Пришла пора взбодрить киевлян. Луческу полностью проиграл тактическую дуэль. Я не увидел его реакции по ходу поединка.

Тяжело сказать, чем они занимаются в тренировочном процессе. Команда выглядит просто неуправляемой. Отсутствие организации игры в обороне, футболисты создают видимость отбора мяча, огромный брак в передачах, позиционно проигранные дуэли в штрафной площадке. Нет агрессии, потухшие глаза почти у всех. Про атакующие действия вообще промолчу.

Что-то происходит внутри. Наверное, надо "переобуться"? Игрокам "пихать" не хочется, но Попова после этой игры я бы отправил не в дубль, а торговать картошкой на базар. Я, конечно, извиняюсь за свои эмоции, но терпеть и молчать больше нет сил.

Всем Добра....", — написал Заховайло на своей странице в Facebook.