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Заховайло: Попова после этой игры я бы отправил не в дубль, а торговать картошкой на базар
Футбольный эксперт эмоционально высказался о поражении "Динамо"
Фото: ФК Динамо Киев
Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского "Динамо" от французского "Ренна" (1:2) в матче третьего раунда группового этапа Лиги Европы.
"Отскочить не получилось. Пришла пора взбодрить киевлян. Луческу полностью проиграл тактическую дуэль. Я не увидел его реакции по ходу поединка.
Тяжело сказать, чем они занимаются в тренировочном процессе. Команда выглядит просто неуправляемой. Отсутствие организации игры в обороне, футболисты создают видимость отбора мяча, огромный брак в передачах, позиционно проигранные дуэли в штрафной площадке. Нет агрессии, потухшие глаза почти у всех. Про атакующие действия вообще промолчу.
Что-то происходит внутри. Наверное, надо "переобуться"? Игрокам "пихать" не хочется, но Попова после этой игры я бы отправил не в дубль, а торговать картошкой на базар. Я, конечно, извиняюсь за свои эмоции, но терпеть и молчать больше нет сил.
Всем Добра....", — написал Заховайло на своей странице в Facebook.
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