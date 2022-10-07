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Заховайло: Попова после этой игры я бы отправил не в дубль, а торговать картошкой на базар

Лига Европы
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Футбольный эксперт эмоционально высказался о поражении "Динамо"

Заховайло: Попова после этой игры я бы отправил не в дубль, а торговать картошкой на базар

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Футбольный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло прокомментировал поражение киевского "Динамо" от французского "Ренна" (1:2) в матче третьего раунда группового этапа Лиги Европы.

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"Отскочить не получилось. Пришла пора взбодрить киевлян. Луческу полностью проиграл тактическую дуэль. Я не увидел его реакции по ходу поединка.

Тяжело сказать, чем они занимаются в тренировочном процессе. Команда выглядит просто неуправляемой. Отсутствие организации игры в обороне, футболисты создают видимость отбора мяча, огромный брак в передачах, позиционно проигранные дуэли в штрафной площадке. Нет агрессии, потухшие глаза почти у всех. Про атакующие действия вообще промолчу.

Что-то происходит внутри. Наверное, надо "переобуться"? Игрокам "пихать" не хочется, но Попова после этой игры я бы отправил не в дубль, а торговать картошкой на базар. Я, конечно, извиняюсь за свои эмоции, но терпеть и молчать больше нет сил.

Всем Добра....", — написал Заховайло на своей странице в Facebook.

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В статье: Динамо (Киев) Ренн Вячеслав Заховайло
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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