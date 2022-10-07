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Арсенал - Буде-Глимт 3:0. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Арсенал - Буде-Глимт, Лига Европы, 6 октября 2022

Арсенал - Буде-Глимт 3:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча Арсенал – Буде-Глимт, которые встречались в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Александр Зинченко на этот раз даже не попал в заявку, но и без него (и еще нескольких игроков основы) канониры уверенно одолели соперника. Главным героем в составе Арсенала стал Фабио Виейра, забивший гол и ассистировавший Холдингу.

Лига Европы. Группа А. Третий тур
6 октября. Лондон. Энфилд
Арсенал – Буде-Глимт 3:0
Голы: Нкетиа 23, Холдинг 27, Виэйра 84

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В статье: Арсенал (Лондон) Будё-Глимт Эдвард Нкетиа
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