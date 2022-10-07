Арсенал - Буде-Глимт 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Арсенал – Буде-Глимт, которые встречались в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Александр Зинченко на этот раз даже не попал в заявку, но и без него (и еще нескольких игроков основы) канониры уверенно одолели соперника. Главным героем в составе Арсенала стал Фабио Виейра, забивший гол и ассистировавший Холдингу.

Лига Европы. Группа А. Третий тур

6 октября. Лондон. Энфилд

Арсенал – Буде-Глимт 3:0

Голы: Нкетиа 23, Холдинг 27, Виэйра 84