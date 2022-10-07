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Рома - Бетис 1:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Смотреть видео обзор матча Рома - Бетис, Лига Европы, 6 октября 2022

Рома - Бетис 1:2. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча группового этапа Лиги Европы, в котором Рома уступила Бетису. Римляне забили первыми, но позволили сопернику почти сразу отыграться, а затем пропустили на 88-й минуте решающий мяч. Бетис пока не потерял ни одного очка, Рома занимает третье место, отставая от Лудогорца на один балл.

Лига Европы. Группа С. Третий тур
Рома - Бетис 1:2
Голы: Дибала 34 пен. – Родригес 40, Луис Энрике 88

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В статье: Рома (Рим) Бетис (Севилья)
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