Владимир Езерский: Динамо потеряло баланс в игре в обороне и атаке

В украинском футболе не так уж много игроков, которым за период профессиональной карьеры удалось поиграть в трех наших ведущих клубах – "Динамо", "Шахтере" и "Днепре". Одним из них является рулевой юношеской сборной Украины (U-16) Владимир Езерский. Учитывая причастность ко всем трем командам, именно его корреспондент UA-Футбол попросил поделиться впечатлениями о выступлении каждой из них в еврокубковых матчах на этой неделе.

– Для "Шахтера" встречи с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов в последние годы стали уже традиционным явлением. Испанский гранд выпадает в соперники горнякам уже три года подряд. Что скажете об очередной дуэли, которая состоялась в среду на "Сантьяго Бернабеу" и завершилась минимальной победой мадридцев – 2:1?

– Приятно вспомнить, что в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2020/21 донецкая команда оба раза сумела победить "сливочных". Но если тогда у "Шахтера" было немало легионеров, то в среду на поле в Мадриде вышел состав из одиннадцати (!) украинцев. И стоит отметить, что смотрелся достойно. Возможно, "Реал" не играл во всю силу и не показал своей лучшей игры, но в этом есть и заслуга горняков. На мой взгляд, среди других наших команд, участвующих в еврокубках, "Шахтер" выглядел наиболее прилично. Именно через такие игры он приобретает необходимый опыт, который поможет в чемпионате Украины играть гораздо увереннее.

- В поединке динамовцев с французским "Ренном" в розыгрыше Лиги Европы сказалась старая болезнь – нехватка концентрации и грубые ошибки в последние минуты игрового времени. Как следствие – поражение 1:2…

- Если говорить о поединке динамовцев, то "Ренн" – достойная команда чемпионата Франции. В ее составе выступает большая группа молодых перспективных футболистов, имеющих хороший потенциал. Это довольно организованная команда, которая произвела хорошее впечатление. Если брать в общем, то в ряде отрезков мне понравилось, как играло киевское "Динамо". Однако досадные ошибки в обороне, к сожалению, решили исход поединка. Игроки, выступающие в составе нашего гранда, не должны допускать их.

– Провальный старт "Динамо" в чемпионате и неуверенная игра в еврокубковых матчах свидетельствуют о том, что в команде нет необходимой слаженности…

– Киевская команда несколько потеряла баланс в игре в обороне и атаке. Если год-два назад мы видели, как динамовцы надежно действовали в защите и особенно хорошо выглядели в переходных атаках, то сейчас они пытаются этот баланс восстановить. Луческу причины назвал, ведь ему изнутри виднее.

- Соперник "Днепра-1" в Лиге конференций – лихтенштейнский "Вадуц" раньше ни разу не смог отобрать хотя бы одно очко в двух двухматчевых дуэлях с украинскими командами, а в четверг это сделал. Как это могло произойти, чтобы один из ведущих наших клубов дважды по ходу встречи отыгрывался, удовлетворившись ничьей 2:2?

– Потеря двух очков в поединке с "Вадуцом" – слишком большая роскошь. Команда Александра Кучера хоть и опытнее и сильнее соперника, однако лихтенштейнцы пытались сопротивляться. Однако как бы то ни было, а "Днепр-1" не имел права играть вничью с представителем карликового государства. Помнится, одно время мне пришлось выступать за "Днепр" против того же "Вадуца". Тогда, в сезоне 2003/04, мы побеждали эту команду в квалификационном раунде Кубка УЕФА – как в гостях, так и дома. Так что если терять очки в играх с таким соперником, то трудно будет рассчитывать в группе на первое место.

- Как думаете, отразилась ли на игре днепрян негативным образом смена тренерского штаба летом нынешнего года?

- В "Днепр-1" пришел новый тренер, пришла группа новых игроков – а это, конечно же, предусматривает определенное время для формирования обновленной команды, притирания друг к другу. С той же проблемой столкнулся в "Шахтере" и тренер Игор Йовичевич, перебравшийся туда из Днепра. Донецкая команда начинала летние тренировочные сборы с одним составом, а затем благодаря продуктивной селекции она доукомплектовалась рядом более опытных украинских игроков (Тотовицкий, Михайличенко, Назарина, Зубков, Петряк и Швед – прим. авт.). Это и принесло свои плоды.

- Многие специалисты называют эту еврокубковую неделю для наших команд провальной, другие же относятся к неудачам "Шахтера", "Динамо" и "Днепра-1" по-философски: мол, имеем то, что имеем. Что по этому поводу думаете вы?

– Если брать в целом, то непобежденных соперников не бывает. С каждым можно играть и не нужно никого бояться. Очки можно добывать в поединке с любой командой. Хочется только более стабильных игр наших команд. А стабильность зависит от разных факторов. Скажем, в этом трансферном окне составы "Шахтера" и "Днепра-1" обновились. А вот "Динамо" – в меньшей степени. В столичном клубе больше рассчитывали на собственные резервы – молодых игроков динамовской академии. Однако в еврокубках, на мой взгляд, нужна помощь более опытных футболистов. Некоторые позиции в "Динамо" нуждаются в усилении, и все об этом прекрасно знают. Прежде всего хотелось бы, чтобы в линии атаки была конкуренция.