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Травмированный Бойко прибыл вместе с Динамо на матч против Ренна
Киевляне примут в Кракове французскую команду 13 октября
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Киевское "Динамо" переехало из Львова в Краков, где будет готовиться к поединку 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против французского "Ренна".
Напомним, эта встреча состоится 13 октября на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского (начало – в 19:45 по Киеву).
Денис Бойко, получивший повреждение в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги против "Руха" (3:0) и ожидающий вердикта врачей, прибыл в Польшу вместе с командой. Сообщается, что состав динамовцев пополнил еще один голкипер – вратарь юношеской команды Юрий Авраменко.
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