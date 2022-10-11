Травмированный Бойко прибыл вместе с Динамо на матч против Ренна

Киевское "Динамо" переехало из Львова в Краков, где будет готовиться к поединку 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против французского "Ренна".

Напомним, эта встреча состоится 13 октября на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского (начало – в 19:45 по Киеву).

Денис Бойко, получивший повреждение в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги против "Руха" (3:0) и ожидающий вердикта врачей, прибыл в Польшу вместе с командой. Сообщается, что состав динамовцев пополнил еще один голкипер – вратарь юношеской команды Юрий Авраменко.