  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Травмированный Бойко прибыл вместе с Динамо на матч против Ренна
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Травмированный Бойко прибыл вместе с Динамо на матч против Ренна

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Киевляне примут в Кракове французскую команду 13 октября

Травмированный Бойко прибыл вместе с Динамо на матч против Ренна

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Киевское "Динамо" переехало из Львова в Краков, где будет готовиться к поединку 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА против французского "Ренна".

Напомним, эта встреча состоится 13 октября на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского (начало – в 19:45 по Киеву).

Денис Бойко, получивший повреждение в матче 6-го тура украинской Премьер-лиги против "Руха" (3:0) и ожидающий вердикта врачей, прибыл в Польшу вместе с командой. Сообщается, что состав динамовцев пополнил еще один голкипер – вратарь юношеской команды Юрий Авраменко.

Читайте такжеЛуческу: У Шахтера будет больше дней на восстановление
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcdynamo.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде