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Кабаев: Готовиться к Ренну очень тяжело - ситуация в Украине сильно влияет

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(1 голосов)

Хавбек Динамо прокомментировал обстрелы россии по Украине

Кабаев: Готовиться к Ренну очень тяжело - ситуация в Украине сильно влияет

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев высказался по поводу массированного ракетного обстрела со стороны страны-террориста россии.

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"Было чувство дежавю, как утром 24 февраля. Нас утром разбудила тревога — все начали брать телефоны и читать новости. Было очень много видео из Киева, Львова, Запорожья уже третий день — это ужасно. Мы обсуждаем это с ребятами. Если у нас есть возможность, мы помогаем. Со своей стороны могу сказать: выражаю большое соболезнование семьям погибших.

Взрывы во Львове? Я не скажу, что было ужасно. Мне было страшнее моей семьи, которая находилась в Киеве. У меня маленький ребенок, поэтому было тревожно за них. За себя – так себе. Немного слышал взрывы. Читал о ситуации в Киеве – это ужас.

Из родных все целые и здоровые. Семья сразу уехала. Спасибо Сане Тымчику, его жена подвезла в Умань, дальше мои родители забрали их в Одессу. Надеюсь там будет немного безопаснее.

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Готовиться к "Ренну" очень тяжело. Ситуация очень сильно влияет. Мы хоть спортсмены и должны думать о футболе. Но мы тоже люди. У нас есть семьи, дети, родители. И мы все переживаем за Украину. Сегодня все в стрессе. Конечно, весь день это обсуждаем.

Сейчас в голове только одно – чтобы наступил мир. А об игре с "Ренном" сегодня тренер что-нибудь расскажет, а завтра будем конкретно готовиться к матчу.

Большое спасибо нашим ВСУ, всем женщинам и мужчинам, которые защищают нашу Украину. Сейчас говорю, и мурашки по телу. Всем остальным – терпение пережить все это", — сказал Кабаев.

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В статье: Динамо (Киев) Ренн Владислав Кабаев война с россией
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.10.2022 в 11:48
Ну так, в Одесі значно безпечніше...
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
11.10.2022 в 11:28
Да вы бы в любом случае проиграли
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