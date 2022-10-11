Кабаев: Готовиться к Ренну очень тяжело - ситуация в Украине сильно влияет

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев высказался по поводу массированного ракетного обстрела со стороны страны-террориста россии.

"Было чувство дежавю, как утром 24 февраля. Нас утром разбудила тревога — все начали брать телефоны и читать новости. Было очень много видео из Киева, Львова, Запорожья уже третий день — это ужасно. Мы обсуждаем это с ребятами. Если у нас есть возможность, мы помогаем. Со своей стороны могу сказать: выражаю большое соболезнование семьям погибших.

Взрывы во Львове? Я не скажу, что было ужасно. Мне было страшнее моей семьи, которая находилась в Киеве. У меня маленький ребенок, поэтому было тревожно за них. За себя – так себе. Немного слышал взрывы. Читал о ситуации в Киеве – это ужас.

Из родных все целые и здоровые. Семья сразу уехала. Спасибо Сане Тымчику, его жена подвезла в Умань, дальше мои родители забрали их в Одессу. Надеюсь там будет немного безопаснее.