УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Динамо – Ренн

Комитет арбитров УЕФА опубликовал назначения арбитров на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы между киевским "Динамо" и французским "Ренном".

Главным арбитром встречи станет 36-летний голландец Сердар Гезюбююк. На линиях ему будут помогать соотечественники Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Обязанности четвертого рефери исполнит Сандер ван дер Эйк.

За систему VAR будет отвечать Жерон Маншот. Его помощник Ингмар Оостром (оба - Нидерланды).

За это время Сердар с "Динамо" в еврокубках не пересекался, имея в своем активе несколько матчей с участием донецкого "Шахтера" (с "Янг Бойз" – 2:0 в квалификации Лиги чемпионов в 2016-м и "Боруссией" из Менхенгладбаха – 0:6 в группе Лиги чемпионов в 2020-м) и сборной Украины (товарищеская игра с Уэльсом – 1:0 в 2016-м).

Напомним, матч "Динамо" – "Ренн" состоится в четверг, 13 октября в Кракове на стадионе "Краковии" имени Юзефа Пилсудского, начало – в 19:45 по киевскому времени.