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ЛЕ. Курс Динамо на Лигу конференций, полярные варианты представителя Дании, Турция и дальше давит

Лига Европы
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Анонс матчей третьего тура группового раунда

ЛЕ. Курс Динамо на Лигу конференций, полярные варианты представителя Дании, Турция и дальше давит

fcdynamo.com

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

На групповом этапе Лиги Европы представлены 32-е команды, которые разделены на восемь групп – по четыре команды в каждой. Победители групп выйдут сразу в 1/8-ю финала турнира, вторые места сыграют в раунде плей-офф (1/16-я) с третьими местами Лиги чемпионов, а третьи места Лиги Европы сыграют в раунде плей-офф третьего по престижности евротурнира (1/16-я финала Лиги конференций) со вторыми местами Лиги конференций.

Дата всех матчей четвертого тура – ​​13.10.2022.

Группа В

  • "Ренн" (Франция) 19:45 "Динамо" (Украина);
  • АЕК (Ларнака, Кипр) 19:45 "Фенербахче" (Турция).

Шансы на плей-офф Лиги Европы у "Динамо" еще есть, но они небольшие. Куда реальнее рассчитывать на третью позицию и выход в раунд плей-офф Лиги конференций. Для этого нужно опередить АЕК, с которым еще предстоит очная встреча впереди.

Желательно набрать какие-нибудь очки с "Ренном". В случае победы "Динамо" можно болеть и за победу АЕКа, с которым все равно вопросы будут решаться в личной встрече. А так хоть конкурент Украины останется без очков в Таблице коэффициентов. Турция ведь может опередить нас уже по итогам четвертого игрового дня.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Фенербахче" 3 2 1 0 6-3 +3 7
2 "Ренн" 3 2 1 0 6-4 +2 7
3 АЕК 3 1 0 2 2-4 -2 3
4 Динамо 3 0 0 3 2-5 -3 0

Группа Н

  • "Трабзонспор" (Турция) 22:00 "Монако" (Франция);
  • "Ференцварош" 22:00 "Црвена Звезда" (Сербия).

В этом контексте важная роль у "Монако". Неделю назад монегаски оставили ни с чем действующего чемпиона Турции – хорошо бы повторить. Параллельно "Ференцварош" попытается взять реванш у "Црвены Звезды" и если это удастся, представители обоих наших конкурентов (кроме Турции, также Сербия) останутся с минимальными шансами на плей-офф турнира и бонусы. Но один из них точно окажется в "стыках" Лиги конференций.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Ференцварош" 3 2 0 1 5-6 -1 6
2 "Монако" 3 2 0 1 4-2 +2 6
3 "Трабзонспор" 3 1 0 2 5-7 -2 3
4 "Црвена Звезда" 3 1 0 2 5-4 +1 3

Группа F

  • "Фейеноорд" 19:45 "Мидтьюлланн" (Дания);
  • "Лацио" (Италия) 22:00 "Штурм" (Австрия).

Дания, как и Турция, давит на Украину из-за спины. "Мидтьюлланн" уже взял в этой группе четыре очка, но по состоянию на сегодняшний день шансы абсолютно равны как на прорыв, так и на провал. На выезде с будет "Фейеноордом" очень сложно, поэтому здесь вряд ли удастся удивить. Но борьба обострится при любом исходе этой и параллельной встреч.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Фейеноорд" 3 1 1 1 10-6 +4 4
2 "Мидтьюлланн" 3 1 1 1 7-4 +3 4
3 "Лацио" 3 1 1 1 5-7 -2 4
4 Штурм 3 1 1 1 1-6 -5 4

Группа А

  • "Буде-Глимт" (Норвегия) 19:45 "Арсенал" (Англия);
  • ПСВ (Нидерланды) 22:00 "Цюрих" (Швейцария).

Для спокойной жизни в борьбе за топ-15 Украине нужно опередить хотя бы одну страну из впередиидущих. Швейцария – достижимая цель. Даже в этом туре можно претендовать на обгон. Пока что "Цюрих" почти не помогает своей стране: вылетел из Лиги чемпионов, в группе Лиги Европы проиграл три матча из трех.

Норвегия также впереди нас и в зоне достижения. Но у "Буде-Глимта" есть планы на еврокубковую весну, которые может реализовать на сто процентов уже в этом туре. Хотя "Арсенал" – сложный соперник.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 2 2 0 0 5-1 +4 6
2 Будё-Глимт 3 1 1 1 3-5 -2 4
3 ПСВ 2 1 1 0 6-2 +4 4
4 "Цюрих" 3 0 0 3 3-9 -6 0

Группа G

  • "Нант" (Франция) 19:45 "Фрайбург" (Германия);
  • "Карабах" (Азербайджан) 19:45 "Олимпиакос" (Греция).

Краем глаза следим за Грецией, хотя угроза от этой страны почти сошла на нет. Греки провели в групповой раунд только одну команду, но и она не оказалась неконкурентоспособной. "Олимпиакос" – представитель первой корзины, но из третьей и четвертой получил представителей топ-чемпионатов. Однако даже с "Карабахом" греки не справляются – дома проиграли ему 0:3.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Фрайбург" 3 3 0 0 7-1 +6 9
2 "Карабах" 2 1 0 1 4-2 +2 3
3 "Нант" 3 1 0 2 2-6 -4 3
4 "Олимпиакос" 2 0 0 2 1-5 -4 0

Остальные матчи:

Группа С

  • "Бетис" (Испания) 19:45 "Рома" (Италия);
  • "Лудогорец" (Болгария) 22:00 ХИК (Финляндия).

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Бетис" 3 3 0 0 7-3 +4 9
2 "Лудогорец" 3 1 1 1 5-5 0 4
3 Рома 3 1 0 2 5-4 +1 3
4 ХИК 3 0 1 2 1-6 -5 1

Группа D

  • "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) 19:45 "Брага" (Португалия);
  • "Унион" (Германия) 22:00 "Мальме" (Швеция).

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Юнион Сент-Жилуаз" 3 3 0 0 6-3 +3 9
2 "Брага" 3 2 0 1 4-2 +2 6
3 "Унион" 3 1 0 2 1-2 -1 3
4 "Мальме" 3 0 0 3 2-6 -4 0

Группа Е

  • "Реал Сосьедад" (Испания) 22:00 "Шериф" (Молдова);
  • "Манчестер Юнайтед" (Англия) 22:00 "Омония" (Кипр).

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Реал Сосьедад" 3 3 0 0 5-1 +4 9
2 "Манчестер Юнайтед" 3 2 0 1 5-3 +2 6
3 "Шериф" 3 1 0 2 3-4 -1 3
4 "Омония" 3 0 0 3 3-8 -5 0

Читайте такжеТаблица коэффициентов, рейтинг клубов, посев и потенциальные соперники украинских представителей - в телеграм-канале >>>

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В статье: Лига Европы Групповой этап
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