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ЛЕ. Курс Динамо на Лигу конференций, полярные варианты представителя Дании, Турция и дальше давит
Анонс матчей третьего тура группового раунда
fcdynamo.com
На групповом этапе Лиги Европы представлены 32-е команды, которые разделены на восемь групп – по четыре команды в каждой. Победители групп выйдут сразу в 1/8-ю финала турнира, вторые места сыграют в раунде плей-офф (1/16-я) с третьими местами Лиги чемпионов, а третьи места Лиги Европы сыграют в раунде плей-офф третьего по престижности евротурнира (1/16-я финала Лиги конференций) со вторыми местами Лиги конференций.
Дата всех матчей четвертого тура – 13.10.2022.
- "Ренн" (Франция) 19:45 "Динамо" (Украина);
- АЕК (Ларнака, Кипр) 19:45 "Фенербахче" (Турция).
Шансы на плей-офф Лиги Европы у "Динамо" еще есть, но они небольшие. Куда реальнее рассчитывать на третью позицию и выход в раунд плей-офф Лиги конференций. Для этого нужно опередить АЕК, с которым еще предстоит очная встреча впереди.
Желательно набрать какие-нибудь очки с "Ренном". В случае победы "Динамо" можно болеть и за победу АЕКа, с которым все равно вопросы будут решаться в личной встрече. А так хоть конкурент Украины останется без очков в Таблице коэффициентов. Турция ведь может опередить нас уже по итогам четвертого игрового дня.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Фенербахче"
|3
|2
|1
|0
|6-3
|+3
|7
|2
|"Ренн"
|3
|2
|1
|0
|6-4
|+2
|7
|3
|АЕК
|3
|1
|0
|2
|2-4
|-2
|3
|4
|Динамо
|3
|0
|0
|3
|2-5
|-3
|0
- "Трабзонспор" (Турция) 22:00 "Монако" (Франция);
- "Ференцварош" 22:00 "Црвена Звезда" (Сербия).
В этом контексте важная роль у "Монако". Неделю назад монегаски оставили ни с чем действующего чемпиона Турции – хорошо бы повторить. Параллельно "Ференцварош" попытается взять реванш у "Црвены Звезды" и если это удастся, представители обоих наших конкурентов (кроме Турции, также Сербия) останутся с минимальными шансами на плей-офф турнира и бонусы. Но один из них точно окажется в "стыках" Лиги конференций.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ференцварош"
|3
|2
|0
|1
|5-6
|-1
|6
|2
|"Монако"
|3
|2
|0
|1
|4-2
|+2
|6
|3
|"Трабзонспор"
|3
|1
|0
|2
|5-7
|-2
|3
|4
|"Црвена Звезда"
|3
|1
|0
|2
|5-4
|+1
|3
- "Фейеноорд" 19:45 "Мидтьюлланн" (Дания);
- "Лацио" (Италия) 22:00 "Штурм" (Австрия).
Дания, как и Турция, давит на Украину из-за спины. "Мидтьюлланн" уже взял в этой группе четыре очка, но по состоянию на сегодняшний день шансы абсолютно равны как на прорыв, так и на провал. На выезде с будет "Фейеноордом" очень сложно, поэтому здесь вряд ли удастся удивить. Но борьба обострится при любом исходе этой и параллельной встреч.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Фейеноорд"
|3
|1
|1
|1
|10-6
|+4
|4
|2
|"Мидтьюлланн"
|3
|1
|1
|1
|7-4
|+3
|4
|3
|"Лацио"
|3
|1
|1
|1
|5-7
|-2
|4
|4
|Штурм
|3
|1
|1
|1
|1-6
|-5
|4
- "Буде-Глимт" (Норвегия) 19:45 "Арсенал" (Англия);
- ПСВ (Нидерланды) 22:00 "Цюрих" (Швейцария).
Для спокойной жизни в борьбе за топ-15 Украине нужно опередить хотя бы одну страну из впередиидущих. Швейцария – достижимая цель. Даже в этом туре можно претендовать на обгон. Пока что "Цюрих" почти не помогает своей стране: вылетел из Лиги чемпионов, в группе Лиги Европы проиграл три матча из трех.
Норвегия также впереди нас и в зоне достижения. Но у "Буде-Глимта" есть планы на еврокубковую весну, которые может реализовать на сто процентов уже в этом туре. Хотя "Арсенал" – сложный соперник.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|2
|2
|0
|0
|5-1
|+4
|6
|2
|Будё-Глимт
|3
|1
|1
|1
|3-5
|-2
|4
|3
|ПСВ
|2
|1
|1
|0
|6-2
|+4
|4
|4
|"Цюрих"
|3
|0
|0
|3
|3-9
|-6
|0
- "Нант" (Франция) 19:45 "Фрайбург" (Германия);
- "Карабах" (Азербайджан) 19:45 "Олимпиакос" (Греция).
Краем глаза следим за Грецией, хотя угроза от этой страны почти сошла на нет. Греки провели в групповой раунд только одну команду, но и она не оказалась неконкурентоспособной. "Олимпиакос" – представитель первой корзины, но из третьей и четвертой получил представителей топ-чемпионатов. Однако даже с "Карабахом" греки не справляются – дома проиграли ему 0:3.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Фрайбург"
|3
|3
|0
|0
|7-1
|+6
|9
|2
|"Карабах"
|2
|1
|0
|1
|4-2
|+2
|3
|3
|"Нант"
|3
|1
|0
|2
|2-6
|-4
|3
|4
|"Олимпиакос"
|2
|0
|0
|2
|1-5
|-4
|0
Остальные матчи:
- "Бетис" (Испания) 19:45 "Рома" (Италия);
- "Лудогорец" (Болгария) 22:00 ХИК (Финляндия).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бетис"
|3
|3
|0
|0
|7-3
|+4
|9
|2
|"Лудогорец"
|3
|1
|1
|1
|5-5
|0
|4
|3
|Рома
|3
|1
|0
|2
|5-4
|+1
|3
|4
|ХИК
|3
|0
|1
|2
|1-6
|-5
|1
- "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) 19:45 "Брага" (Португалия);
- "Унион" (Германия) 22:00 "Мальме" (Швеция).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Юнион Сент-Жилуаз"
|3
|3
|0
|0
|6-3
|+3
|9
|2
|"Брага"
|3
|2
|0
|1
|4-2
|+2
|6
|3
|"Унион"
|3
|1
|0
|2
|1-2
|-1
|3
|4
|"Мальме"
|3
|0
|0
|3
|2-6
|-4
|0
- "Реал Сосьедад" (Испания) 22:00 "Шериф" (Молдова);
- "Манчестер Юнайтед" (Англия) 22:00 "Омония" (Кипр).
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Реал Сосьедад"
|3
|3
|0
|0
|5-1
|+4
|9
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|3
|2
|0
|1
|5-3
|+2
|6
|3
|"Шериф"
|3
|1
|0
|2
|3-4
|-1
|3
|4
|"Омония"
|3
|0
|0
|3
|3-8
|-5
|0
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