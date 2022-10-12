Динамо - Ренн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Шансы на плей-офф Лиги Европы у "Динамо" призрачны. Они еще есть, но реальнее рассчитывать на стыковой раунд Лиги конференций. Даже для этого нужно постараться, ведь пока "Динамо" отстает от третьего места на три очка.

Все самые яркие моменты матча "Динамо" - "Ренн" доступны в режиме Live в нашем Telegram

В четвертом туре будет соперник, которому "Динамо" проиграло неделю назад из-за драматической ошибки на последних минутах. "Ренн" на протяжении определенных отрезков владел инициативой, но нельзя сказать, что у французов было тотальное преимущество. Это внушает определенный оптимизм перед вторым матчем. Но "Динамо" нужно минимизировать ошибки. Тогда есть шансы добыть результат.

Матч Лиги Европы состоится в четверг, 13-го октября, в 19:45. Прямая онлайн видеотрансляция – канал "Футбол 1" на видеосервисе MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине). Также матч покажет провайдер Воля ТВ.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Динамо - Ренн Смотреть трансляцию

Если у вас нет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями в матче в текстовой трансляции >>>

Еще один альтернативный способ получения информации – аудио-трансляция от UA-Футбол >>>

Также предлагаем вам следить за борьбой в Таблице коэффициентов, где Украина может потерять пятую команду в еврокубковой квоте, но может и подняться вверх. В зависимости от результатов наших представителей, среди которых – и "Динамо". Доступно ЗДЕСЬ >>>