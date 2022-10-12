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Динамо - Ренн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Динамо - Ренн: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.10.2022 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Шансы на плей-офф Лиги Европы у "Динамо" призрачны. Они еще есть, но реальнее рассчитывать на стыковой раунд Лиги конференций. Даже для этого нужно постараться, ведь пока "Динамо" отстает от третьего места на три очка.
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В четвертом туре будет соперник, которому "Динамо" проиграло неделю назад из-за драматической ошибки на последних минутах. "Ренн" на протяжении определенных отрезков владел инициативой, но нельзя сказать, что у французов было тотальное преимущество. Это внушает определенный оптимизм перед вторым матчем. Но "Динамо" нужно минимизировать ошибки. Тогда есть шансы добыть результат.
Матч Лиги Европы состоится в четверг, 13-го октября, в 19:45. Прямая онлайн видеотрансляция – канал "Футбол 1" на видеосервисе MEGOGO (официальный транслятор еврокубков в Украине). Также матч покажет провайдер Воля ТВ.
Если у вас нет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за событиями в матче в текстовой трансляции >>>
Еще один альтернативный способ получения информации – аудио-трансляция от UA-Футбол >>>
Также предлагаем вам следить за борьбой в Таблице коэффициентов, где Украина может потерять пятую команду в еврокубковой квоте, но может и подняться вверх. В зависимости от результатов наших представителей, среди которых – и "Динамо". Доступно ЗДЕСЬ >>>
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