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Динамо – Ренн. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы

Лига Европы
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Динамо – Ренн. АУДИО онлайн трансляция матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 4-го тура группового раунда Лиги Европы между киевским "Динамо" и французским "Ренном".

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За три тура подопечные Мирчи Луческу так и не набрали очков в своем квартете. Может, в рамках 251-го поединка для румынского специалиста в еврокубках "Динамо" сможет закинуть один или вовсе три зачетных пункта в турнирную таблицу группы B? Справятся ли киевляне в центре поля без Шапаренко? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 13 октября – в 19:35 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Лига Европы Динамо (Киев) Ренн Трансляция Аудио онлайн стрим
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